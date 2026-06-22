Mannheim: Mehrere Personen bei Schlägerei verletzt

Mannheim. Bei einer Schlägerei im Bereich der Schafweide in Mannheim sind mehrere Personen leicht verletzt wolrden. Nach Angaben der Polizei hatte die handfeste Auseinandersetzung ihren Ursprung im Straßenverkehr. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten zunächst die Insassen zweier Fahrzeuge in Streit, nachdem ein 29-Jähriger aus seinem gepwarkten Wagen ausgestiegen und dabei unmittelbar vor das Auto eines 54-Jährigen trat, der ausweichen musste. Der 54-Jährige stieg daraufhin aus seinem Wagen und schlug auf das Fahrzeug des 29-Jährigen.

Aus der verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich schnell ein Handgemenge zwischen vier Beteiligten. Im weiteren Verlauf bemerkte ein 25-jähriger Angehöriger einer der Parteien den Streit und schoss mit einer Reizgaspistole in die Menge. Zwei Personen im Alter von 54 und 59 wurden von dem Projektil im Gesicht getroffen und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Einsatzkräfte der Polizei konnten die Strethähne schließlich trennen. Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Die Polizei stellte die Reizgaspistole sowie einen mit Quarzsand geffüllten Handschuh sicher. Gegen mehrere Beteiligte wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und den Hintergründen des Vorfalls dauern an. (heh)