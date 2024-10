Streit um Pro-Trump-Mütze: Flug nach Texas verspätet

London (dpa) - Ein handfester Streit um eine «Make America Great Again»-Mütze, wie Anhänger von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump sie tragen, hat zwei Frauen ihren Flug in die USA gekostet. Die Maschine der Fluggesellschaft British Airways hob schließlich mit rund zwei Stunden Verspätung in Richtung der Stadt Austin in Texas ab, wie das Unternehmen mitteilte.