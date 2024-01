Sturm verursacht Schäden in Großbritannien

London (dpa) - Großbritannien kämpft mit den Folgen von Sturm «Henk». Im Bahnverkehr kam es am Mittwochmorgen zu Zugausfällen und Verspätungen, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Etwa 10.000 Haushalte hätten keinen Strom. An etlichen Orten wurde vor Hochwasser gewarnt - in der mittelenglischen Stadt York zum Beispiel trat der Fluss über die Ufer.