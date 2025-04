Surferin nach Unfall an Eisbachwelle gestorben

München (dpa) - Eine Woche nach ihrem schweren Unfall an der bekannten Eisbachwelle in München ist die Surferin gestorben. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei. Die 33-Jährige war in der vergangenen Woche am späten Mittwochabend auf dem reißenden Bach im Englischen Garten verunglückt. Die «Süddeutsche Zeitung» hatte zuerst über den Tod berichtet.