Umsetzung von Surfer-Welle offen - Gießen prüft Optionen

Gießen (dpa/lhe) - Auch nach dem Vorliegen einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist weiter offen, wie eine künftige Surfer-Welle an der Lahn in Gießen realisiert werden kann. Man prüfe verschiedene Möglichkeiten, teilte die Stadt Gießen mit.

Eine Untersuchung zur Flora und Fauna rund um das Gießener Stadtwerke-Wehr habe zwar ergeben, dass dort «zumindest aus ökologischer Sicht keine unüberwindbaren Hindernisse bestehen». Allerdings hätten Vertreter des Wasser- und Schifffahrtsamtes in Koblenz in einem Gespräch auf mehrere Aspekte hingewiesen, die bei einem Bau einer Welle direkt hinter einem Wehr in der Lahn zu berücksichtigen und zu prüfen seien, erklärte Gießens Oberbürgermeister Frank-Tilo Becher (SPD).

Man suche nun nach Möglichkeiten, die vielleicht einfacher zu realisieren sein könnten. Denkbar sei etwa, einen «Wellen-Bypass» anzulegen, also einen künstlichen Seitenarm des Flusses, in den eine Konstruktion für die Welle eingebaut werde. Dafür spreche, dass eine aufwendige Trockenlegung der Baustelle vermieden werden könne.

«Je näher man sich mit den notwendigen Detailfragen zur Umsetzung beschäftigt, umso mehr wird klar, dass es nicht die eine völlig unkomplizierte Lösung gibt», so Becher. «Wir prüfen aber nun alle infrage kommenden Möglichkeiten, weil der Bau einer Lahn-Welle in oder neben dem Fluss eine Attraktion und ein echter Zugewinn für die Stadt wäre – für Sport und Freizeit genauso wie aus touristischer Sicht.»

Sobald die Realisierungschancen für das Wellenprojekt geklärt seien, werde man auch in die Abstimmung gehen, wie die geplante Welle für möglichst viele Sportarten nutzbar gemacht werden könne. Neben Surfern haben auch Kanuten Interesse an dem Projekt, sie seien in die Planung einbezogen, so Becher.