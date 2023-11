Initiatoren warten auf Prüfergebnisse zu «Lahnwelle»

Schmidt engagiert sich zusammen mit mehreren Mitstreitern seit rund drei Jahren ehrenamtlich für die Surf-Welle in dem Fluss, der bisher vor allem bei Kanu- und Kajak-Sportlern beliebt ist. Er träumt von einem «Lahntal Surf Valley», mit dem man auch neue Touristengruppen in die Region holen könnte. Auch den Klimawandel mit voraussichtlich niedrigen Wasserständen in den Sommermonaten hat die Initiative dabei im Blick: Nach ihren Plänen könnte die Welle an den jeweiligen Wasserstand angepasst werden.