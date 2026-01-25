Lebensgefahr inklusive

Taiwan: US-Freeclimber startet Wolkenkratzer-Aktion

Es wird live bei Netflix gezeigt: Der US-Freeclimber Alex Honnold will in Taipeh auf einen der berühmtesten Wolkenkratzer klettern. Ohne Netz, ohne Absicherung. Am Morgen legte er los.

Vorm höchsten Wolkenkratzer Taiwans: Der Freeclimber Alex Honnold benutzt bei seiner waghalsigen Aktion keine Seile. Foto: Corey Rich/Netflix/dpa
Vorm höchsten Wolkenkratzer Taiwans: Der Freeclimber Alex Honnold benutzt bei seiner waghalsigen Aktion keine Seile.

Taipeh (dpa) - Einen Tag später als geplant hat Kletter-Superstar Alex Honnold mit dem live per Stream übertragenen Aufstieg auf den über 500 Meter hohen Wolkenkratzer Taipeh 101 begonnen. Um 9:12 Uhr Ortszeit verließ der 40 Jahre alte Amerikaner in Taiwans Hauptstadt den sicheren Boden. Auf eine Absicherung verzichtete er - Honnold gilt als einer der besten Freeclimber der Welt. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Übertragen wird die waghalsige Aktion bei Netflix. Geplant war sie ursprünglich für Samstagmorgen. Allerdings sorgte Regen für eine Verschiebung. Die Sicherheit habe oberste Priorität, erklärte Netflix. 

 «Wenn du fällst, stirbst du»

In einem Interview des amerikanischen Senders CNN hatte Honnold vor der Aktion auf die Frage, ob der Streamingdienst irgendein Sicherheitsnetz eingebaut habe, mit «Nein» geantwortet. «Wenn du fällst, stirbst du», betonte er. Vor dem ungesicherten Aufstieg übte er am pagodenartig gebauten 508 Meter hohen Wolkenkratzer in Taipeh mit Seilen. Rund zweieinhalb Monate bereitete sich Honnold speziell auf den Taipeh 101 vor.

«Skyscraper live» nennt Netflix das Spektakel. «Ich bin mittlerweile an die Angst gewöhnt. Sie klettert immer mit», sagte Honnold. Der verheiratete Vater von zwei kleinen Kindern erlangte über die Freikletter-Szene hinaus große Bekanntheit durch «Free Solo». Die Produktion gewann 2019 den Oscar als bester Dokumentarfilm. Gezeigt wird, wie Honnold die 915-Meter-Wand des El Capitan im Yosemite Nationalpark bezwingt. Insgesamt klettert der Extremsportler bereits seit rund 30 Jahren.

Verständnis für Kritik

Kritik an seinem Wolkenkratzer-Projekt kann Honnold nach eigener Aussage «total verstehen». Aber wenn andere Freeclimber die Möglichkeit bekämen, das zu klettern, würden sie es auch tun. «Die Leute schauen auf das Projekt und sagen: Das ist riskant oder gefährlich. Aber für mich ist es nicht so viel anders als das, was ich sonst mache», sagte Honnold.

Medienwissenschaftler sehen die Live-Übertragung als problematisch an. «Menschen dabei zuzusehen, wie sie sich in eine Todesrisiko-Situation begeben, halte ich persönlich für ethisch nicht vertretbar», sagt der deutsche Medien- und Sportwissenschaftler Thomas Horky dem Schweizer Rundfunksender SFR.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Taipeh 101: Waghalsiger Wolkenkratzer-Aufstieg verschoben
Lebensgefahr inklusive

Taipeh 101: Waghalsiger Wolkenkratzer-Aufstieg verschoben

Der US-Freeclimber Alex Honnold will ohne Absicherung auf den berühmtesten Wolkenkratzer Taiwans klettern. Nun musste die Aktion wegen schlechten Wetters verschoben werden.

24.01.2026

«Wenn du fällst, stirbst du»: Umstrittenes Netflix-Spektakel
Klettern ohne Absicherung

«Wenn du fällst, stirbst du»: Umstrittenes Netflix-Spektakel

Stahl, Beton, Glas. Mehr als 500 Meter hoch. Ohne Seil, ohne Netz, ohne Absicherung will Star-Freeclimber Alex Honnold auf einen der höchsten Wolkenkratzer der Welt klettern - alles live gestreamt.

22.01.2026

«Golden» aus Netflix-Animationsfilm ist Nummer eins
Hitliste

«Golden» aus Netflix-Animationsfilm ist Nummer eins

Animierte Popstars animieren zum Hören: Ein Song aus dem Streaming-Sommerhit «KPop Demon Hunters» schafft es nun auch in den realen deutschen Single-Charts auf den ersten Platz.

08.08.2025

DFB-Pokal

DFB terminiert Halbfinalspiele: Beide im Free-TV

14.04.2023

DFB-Pokal

DFB terminiert Pokal-Halbfinals - Beide Spiele im Free-TV

14.04.2023