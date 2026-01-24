Lebensgefahr inklusive

Taipeh 101: Waghalsiger Wolkenkratzer-Aufstieg verschoben

Der US-Freeclimber Alex Honnold will ohne Absicherung auf den berühmtesten Wolkenkratzer Taiwans klettern. Nun musste die Aktion wegen schlechten Wetters verschoben werden.

Der waghalsige Aufstieg Alex Honnolds auf den über 500 Meter hohen Taipeh 101 muss um ein Tag verschoben werden. Foto: Corey Rich/Netflix/dpa
Der waghalsige Aufstieg Alex Honnolds auf den über 500 Meter hohen Taipeh 101 muss um ein Tag verschoben werden.

Taipeh (dpa) - Der geplante Aufstieg von US-Freeclimber Alex Honnold auf den mehr als 500 Meter hohen Wolkenkratzer Taipeh 101 ist um einen Tag auf Sonntag (09.00 Uhr Ortszeit, 02.00 MEZ) verschoben worden. Das teilte der Streaming-Dienst Netflix mit, der die Aktion live übertragen will. Die Entscheidung sei aus Sicherheitsgründen wegen schlechter Wetterbedingungen getroffen worden. Am Samstagmorgen (Ortszeit) hatte es in der taiwanischen Hauptstadt leicht geregnet. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Seit rund zweieinhalb Monaten bereitet sich der 40-jährige Honnold auf den Aufstieg des Hochhauses vor. «Skyscraper live» nennt Netflix das Spektakel. Insbesondere die Live-Übertragung der waghalsigen Aktion hatte bereits für Kritik gesorgt. 

Zu seiner Fertigstellung 2004 war der Taipeh 101 der höchste Wolkenkratzer der Welt. Mittlerweile wurde er vom Burj Khalifa in Dubai mit knapp 830 Metern Höhe abgelöst, der Taipeh 101 rangiert aktuell auf dem elften Platz der höchsten Gebäude der Welt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Wenn du fällst, stirbst du»: Umstrittenes Netflix-Spektakel
Klettern ohne Absicherung

«Wenn du fällst, stirbst du»: Umstrittenes Netflix-Spektakel

Stahl, Beton, Glas. Mehr als 500 Meter hoch. Ohne Seil, ohne Netz, ohne Absicherung will Star-Freeclimber Alex Honnold auf einen der höchsten Wolkenkratzer der Welt klettern - alles live gestreamt.

22.01.2026

Jugendliche bringen sich auf Regionalzug in Lebensgefahr
Bühl

Jugendliche bringen sich auf Regionalzug in Lebensgefahr

Mit Sturmhauben und Handys: Zwei 16-Jährige filmen sich bei einer gefährlichen Aktion auf einem Regionalzug.

10.10.2025

Netflix-Doku über Gangster-Rapper Haftbefehl
Streaming

Netflix-Doku über Gangster-Rapper Haftbefehl

Haftbefehl gehört zu den Stars der deutschen Rapszene. Eine Doku zeichnet bald seine Karriere nach und lässt viele Wegbegleiter zu Wort kommen. Netflix kündigt «ein seltenes, ungeschöntes Bild» an.

23.09.2025

Feuer in L.A.: Meghan Markle verschiebt Netflix-Serie
Leute

Feuer in L.A.: Meghan Markle verschiebt Netflix-Serie

Angesichts der verheerenden Brände in Los Angeles verlegt Meghan Markle den Start ihrer neuen Netflix-Serie. Man müsse sich auf die Menschen konzentrieren, die vom Feuer betroffen sind.

13.01.2025

Was geschah am...

Kalenderblatt 2023: 17. Oktober

09.10.2023