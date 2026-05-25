Brand auf Geflügelhof

Tausende Hühner sterben bei Feuer im Saarland

Rund eine Million Euro Schaden entstehen bei einem Großbrand auf einem Geflügelhof in Rehlingen-Siersburg. Die meisten der rund 7.000 Tiere überleben das Feuer nicht.

Die meisten der rund 7.000 Tiere verendeten bei dem Brand. Foto: Thorsten Kremers/dpa
Die meisten der rund 7.000 Tiere verendeten bei dem Brand.

Rehlingen-Siersburg (dpa) - Bei einem Feuer auf einem Geflügelhof im saarländischen Rehlingen-Siersburg sind mehrere Tausend Hühner verendet. Wie die Polizei mitteilte, entstand nach ersten Ermittlungen ein Schaden von rund einer Million Euro. Auf dem Hof seien etwa 7.000 Hühner untergebracht gewesen, von denen ein großer Teil den Flammen zum Opfer gefallen sei, hieß es. Die genaue Zahl der toten Tiere war nach den Worten eines Polizeisprechers zunächst unklar.

Der Brand war demnach in den frühen Morgenstunden im Ortsteil Hemmersdorf gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen die Stallungen den Angaben zufolge in Vollbrand. Die Feuerwehr brachte die Flammen nach mehreren Stunden unter Kontrolle, wie die Polizei in Saarlouis mitteilte. Wie es zu dem Brand kam, sei noch ungeklärt. Der Einsatz dauerte am Montag weiter an. Es seien weitere Nachlöscharbeiten nötig, um mögliche Glutnester aufzuspüren, sagte der Polizeisprecher.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Feuerwehr löscht Scheune in Vollbrand – 200.000 Euro Schaden
Brände

Feuerwehr löscht Scheune in Vollbrand – 200.000 Euro Schaden

Aus noch unklarer Ursache fängt eine Scheune im Landkreis Ludwigsburg Feuer. Auch andere Gebäude sind in Gefahr – doch die Feuerwehr greift schnell ein.

26.04.2026

Großbrand bei Entsorger – rund 100.000 Euro Schaden
Feuer

Großbrand bei Entsorger – rund 100.000 Euro Schaden

Feuer im Bereich eines Förderbandes greift auf Maschinen und Papierhaufen über. Die Löscharbeiten dauern bis in den späten Abend.

15.04.2026

Tausende Hühner sterben bei Brand - Polizei nennt Ursache
Großbrand

Tausende Hühner sterben bei Brand - Polizei nennt Ursache

In einem Hühnerzuchtbetrieb in Niederstetten bricht ein Feuer aus. Einige Tiere können nach draußen gebracht werden, doch die meisten verenden in den Flammen. Nun teilt die Polizei neue Erkenntnisse.

08.10.2025

500.000 Euro Schaden bei Brand von Mehrfamilienhaus
Feuer in Meßkirch

500.000 Euro Schaden bei Brand von Mehrfamilienhaus

Großbrand in der Innenstadt: Im Kreis Sigmaringen bricht am Wochenende ein Feuer aus. Der Schaden ist enorm. Nun beginnt die Suche nach der Ursache.

06.07.2025

Schweinestall gerät in Brand - sieben Tiere verenden
Feuer

Schweinestall gerät in Brand - sieben Tiere verenden

Von einem Pferdeanhänger breitet sich ein Feuer auf einen Schweinestall aus. Für die Tiere ist jede Hilfe zu spät.

25.08.2024