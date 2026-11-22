Berlin (dpa) - Tausende Weihnachtsmärkte in Deutschland läuten die besinnliche Jahreszeit ein. Aber wer sorgt vor Ort für Sicherheit? Bezahlt man dafür über höhere Preise am Bratwurst- oder Glühweinstand? Warum sind die Märkte für die Städte und Gemeinden so wichtig - und ist der persönliche Lieblingsstand auch dieses Jahr wieder dabei? Fragen und Antworten.

Wie sicher sind die Märkte?

Spätestens seit den Anschlägen auf die Weihnachtsmärkte in Berlin im Jahr 2016 und Magdeburg 2024 stellen sich viele diese Frage. Das sei ein ganz großes Thema, sagt der Geschäftsführer des Schaustellerbunds, Frank Hakelberg. «Für die Sicherheit auf Weihnachtsmärkten wird maximal viel getan, und das macht sie auf jeden Fall sicherer als die ganz normale Innenstadt.» Auch der Bundesverband Schausteller und Marktkaufleute betont: «Die Maßnahmen sind bereits auf hohem Niveau.»

Im Vorfeld der vergangenen Weihnachtsmarktsaisons habe der Schaustellerbund regelrechte Kampagnen auf Social Media beobachtet, in denen behauptet worden sei, deutsche Weihnachtsmärkte würden wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. «Totale Horrormeldungen» für viele Standbetreiber, sagt Hakelberg. Und schlicht ausgedacht: Im vergangenen Jahr seien rund acht Weihnachtsmärkte ausgefallen. Mit der Sicherheit habe das aber selten etwas zu tun gehabt. Gründe seien meist unmotivierte Veranstalter oder etwa eine Baustelle auf dem Marktplatz, erklärt Hakelberg.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Gibt es neue Sicherheitskonzepte?

Nach dem Anschlag auf den Breitscheidtplatz in Berlin 2016 seien die Schutzmaßnahmen deutlich aufgerüstet worden. «Und was an Sicherheitstechnik aufgeboten wird, wird immer weiter verfeinert». Neben Betonpollern gebe es inzwischen auch praktischere Lösungen wie temporäre Barrieren aus Metall oder solche, die vor Ort mit Wasser gefüllt würden.

Foto: Peter Gercke/dpa Für jeden Markt gilt ein Sicherheitskonzept.

Nicht jede Sicherheitsmaßnahme ist sichtbar: Auch Deko wie Weihnachtsbäume, unter denen sich «zwei Tonnen Beton» versteckten, seien Teil der Sicherheitskonzepte. Gerade auf großen Veranstaltungen setzten die Veranstalter Hakelberg zufolge außerdem auf Videoüberwachung.

Der Bundesverband Schausteller und Marktkaufleute sieht aber auch Grenzen: «Zum einen durch die Bezahlbarkeit und zum anderen muss der Charakter eines Weihnachtsmarktes als offene Begegnungsstätte erhalten bleiben.»

Wer bezahlt dafür?

Die Sicherheit zu gewährleisten, ist Aufgabe der Veranstalter. «Das sind meistens die Kommunen in Deutschland», sagt Hakelberg. Dennoch sorge sich der Verband um die Kosten, die mit der Gefahrenabwehr verbunden seien. «Steigende Sicherheitskosten belasten insbesondere die kleineren und mittleren Weihnachtsmärkte», sagt auch die Vertretung der Schausteller und Marktkaufleute. Für einen mittelgroßen Weihnachtsmarkt zum Beispiel lägen die Sicherheitskosten zwischen 100.000 und 200.000 Euro.



«Terror - das ist keine Gefahr, die einem Weihnachtsmarkt innewohnt», stellt Hakelberg klar. Die Gefahr eines Anschlags komme von außen und sei gegen den Staat gerichtet. «Da sind wir für die Abwehr nicht zuständig. Das können wir uns auch gar nicht leisten». Dennoch würden die Kosten für umfangreiche Sicherheitskonzepte auch auf die Standmieten umgewälzt, die in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen seien. Verschärft werde das Problem durch die klammen Kassen der Städte und Gemeinden.

Auch der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft stellt klar: Veranstalter seien für ihren Einflussbereich verantwortlich. «Sobald es aber um die Abwehr terroristischer Gefahren geht, ist der Staat in der Verpflichtung.»

Werden Wurst, Glühwein und Karussell dadurch teurer?

Höhere Standkosten einfach an die Kundschaft weiterzugeben, komme nicht infrage: «Volksfeste brauchen ein Stück weit volkstümliche Preise. Denn es sollen ja wirklich alle willkommen heißen und willkommen fühlen», betont Hakelberg. Der Bundesgeschäftsführer des Verbands Schausteller und Marktkaufleute, Werner Hammerschmidt, sagt: «Weitere Preissteigerungen sind auf den Weihnachtsmärkten nur sehr eingeschränkt durchsetzbar.»

Foto: Christoph Reichwein/dpa Beliebt sind die Stände mit Leckereien. Da stellt sich die Frage: Wie teuer ist der Glühwein dieses Jahr?

Moderate Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr seien zum Teil unvermeidbar. «Die gestiegenen Kosten können jedoch nicht vollständig an die Besucher weitergegeben werden», so Hammerschmidt.

Hakelberg vom Schaustellerbund sagt, auch gestiegene Lohn-, Sprit- und Stromkosten «können und wollen die Schausteller nicht einfach durchreichen und auf die Preise draufknallen, weil dann wird der Weihnachtsmarkt auch nicht mehr so attraktiv». Dadurch hätten die Gewinne der Standbetreiber deutlich abgenommen.

Wie viele Weihnachtsmärkte gibt es?

Zentral erfasst wird die Zahl nicht. Der Deutsche Schaustellerbund (DSB) geht von rund 3.200 Weihnachtsmärkten aus, die in der Adventszeit geöffnet sind. Der Bundesverband Schausteller und Marktkaufleute spricht von schätzungsweise 3.000 mittleren und größeren Märkten. Nicht inbegriffen sind kleinere Märkte, die etwa von Kirchengemeinden organisiert und nur an einem Nachmittag oder einem Wochenende veranstaltet werden.

Warum strömen so viele Menschen auf die Märkte?

«Weil Weihnachtsmärkte glücklicherweise total beliebt sind», sagt der Geschäftsführer des Schaustellerbunds, Frank Hakelberg. Analoge Begegnungen stünden hoch im Kurs. Genau wie Volksfeste seien Weihnachtsmärkte bei meist freiem Eintritt für alle geöffnet und «darauf angelegt, dass man miteinander wieder ins Gespräch kommt». Das komme bei den Menschen gut an - so gut, dass sich längst auch internationale Gäste, zum Beispiel per Bus, für einen Tagesausflug auf den Weg machten. Zu denken sei dabei «an die großen Flaggschiffe von Weihnachtsmärkten» wie Heidelberg, Nürnberg oder etwa Rostock, sagt Hakelberg.

Foto: Martin Schutt/dpa In den vergangenen Tagen lief der Aufbau der Märkte auf Hochtouren.

Welche Rolle spielen sie für die Städte?

Vor 20 Jahren habe der Einzelhandel in den Städten und Gemeinden noch argwöhnisch auf das bunte Angebot der Weihnachtsmärkte geblickt, «weil man gedacht hat: Ach, dann kaufen die Leute dort die Geschenke für Weihnachten und nicht bei mir im Geschäft», sagt Hakelberg. Angesichts der klammen Gemeindekassen und kargen Innenstädte habe sich das Blatt inzwischen gewendet. «Weihnachtsmärkte sind ein ganz wichtiger Impuls für die Innenstädte, machen sie attraktiv für vier, fünf, sechs Wochen.»

Wird mein Lieblingsstand wieder dabei sein?

Welche Stände auf den diesjährigen Märkten vertreten sein werden, hänge von einer erfolgreichen Bewerbung ab. «Jedes Jahr wird neu ausgeschrieben. Man bewirbt sich also jedes Jahr neu dafür, auf einem bestimmten Weihnachtsmarkt zu sein», erklärt Hakelberg. Gute Chancen darf sich demnach ausrechnen, wer mit einem attraktiven Geschäft punktet und sich schon in der Vergangenheit bewährt hat. «Ich kenne Familienunternehmen, die sind seit 20, 30 Jahren auf dem gleichen Weihnachtsmarkt», sagt Hakelberg. Eine Garantie gebe es dennoch nie: «Man muss immer weiter Gas geben.»

Gibt es genug Personal?

Personal zu gewinnen, sei ein großes Problem, beklagt Hammerschmidt vom Bundesverband Schausteller und Marktkaufleute. Der Bedarf an Aushilfskräften auf allen Weihnachtsmärkten werde auf etwa 100.000 geschätzt.

Auch Hakelberg stellt fest: «Es gibt einen Engpass an Leuten, die Bock haben, da richtig anzupacken. Es ist eine Arbeit bei Wind und Wetter. Es ist eine Arbeit, die man machen muss, wenn andere Freizeit haben, am Wochenende oder abends.»