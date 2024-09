Teenager in Schule in Schweden angeschossen

Stockholm (dpa) - Tatort Schule: Bei Schüssen in einer Schule im Süden von Stockholm ist ein Teenager verletzt worden. Die Polizei sprach von einem mutmaßlichen Mordversuch. Der Angeschossene sei wach und ansprechbar gewesen und per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine tatverdächtige Person sei festgenommen worden.