Top-Speed mit Spielauto

Tempo-Rekord mit Bobby-Car: 149,875 km/h

Das Bobby-Car ist ein beliebtes Spielauto. Ein 34-jähriger Hesse hat es umgebaut und damit eine Rekord-Abfahrt in Österreich hingelegt. Und eine andere Bestzeit hat er auch aufgestellt.

Neuer Weltrekordhalter: Marcel Paul. Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Neuer Weltrekordhalter: Marcel Paul.

Gries im Sellrain (dpa) - Marcel Paul aus Hessen hat mit einem umgebauten Bobby-Car einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Der 34-Jährige erreichte nach Angaben des Rekord-Instituts für Deutschland (RID) auf einer Bergstraße in Österreich 149,875 Stundenkilometer. Damit war Paul deutlich schneller als bei seinem Rekord von 2022, als er 130,72 km/h erreichte.

Die Strecke mit bis zu 16 Prozent Gefälle war 2,4 Kilometer lang. Paul räumte ein, dass die Abfahrt diesmal besonders schwierig war. «Das lag an einigen leichten Kurven, in denen ich die Ideallinie fahren musste», sagte der Elektrotechnik-Ingenieur der dpa.

Gute Trainingsbedingungen in der Heimat

Paul kommt aus Gedern im hessischen Wetteraukreis. Dort habe er sehr gute Trainingsbedingungen. Eine Strecke, auf der er rund 100 Stundenkilometer erreiche, liege sehr nahe an seinem Haus, sagte Paul. Im Sommer übe er etwa einmal die Woche. 

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Das Bobby-Car wurde modifiziert. Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Das Bobby-Car wurde modifiziert.

In den vergangenen Jahren hatte der Bobby-Car-Experte eine Pause eingelegt. Stattdessen war er auf der Suche nach der perfekten Straße für einen Rekordversuch.

Bremsweg war 230 Meter lang

Sein Ziel war es nicht zuletzt, seinen Rekord von 148,45 Stundenkilometern, den er 2023 mit einem E-Bobby-Car aufgestellt hatte, diesmal ohne Motor zu überbieten. Nebenbei stellte er auf der gleichen Strecke - der Sellraintalstraße - auch eine Bestleitung mit einem serienmäßigen Rutschauto auf. Dabei erreichte er laut Rekord-Institut 108,892 km/h. 

Offiziell gemessen: Mit 149,875 Kilometern pro Stunde ist Marcel Paul mit einem Bobby-Car gerast. Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Offiziell gemessen: Mit 149,875 Kilometern pro Stunde ist Marcel Paul mit einem Bobby-Car gerast.

Zum Bremsen verwendet Paul nach eigenen Angaben normale Hallenturnschuhe. «Diesmal war der Bremsweg 230 Meter lang», sagte der Rekordhalter.

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