Armeetransport

TGV kracht in Nordfrankreich in Laster - Toter und Verletzte

In Nordfrankreich ist ein TGV mit einem Lastzug zusammengestoßen. Der Lokführer stirbt, 27 Reisende werden verletzt. Was über den Unfall bei Nœux-les-Mines bekannt ist.

Ein TGV ist in Nordfrankreich auf einem Bahnübergang mit einem Lastzug zusammengestoßen. (Archivbild) Foto: Philippe Huguen/AFP/dpa
Ein TGV ist in Nordfrankreich auf einem Bahnübergang mit einem Lastzug zusammengestoßen. (Archivbild)

Nœux-les-Mines (dpa) - Ein TGV-Schnellzug mit mehreren hundert Reisenden ist in Nordfrankreich mit einem Lastzug zusammengestoßen und entgleist. Laut vorläufiger Polizeiangaben kam der Lokführer ums Leben und 27 Reisende wurden verletzt, wie der Sender TF1 berichtete. Nach dem Unglück zwischen Béthune und Lens werde er zusammen mit Bahnchef Jean Castex zum Unfallort kommen, kündigte Frankreichs Verkehrsminister Philippe Tabarot an.

Zu dem Unglück kam es auf einem Bahnübergang in der Ortschaft Nœux-les-Mines abseits des Hochgeschwindigkeitsnetzes der französischen Bahn. Dort war der TGV mit dem Tempo eines gewöhnlichen Zuges unterwegs. Wie die Zeitung «La Voix du Nord» berichtete, kollidierte der Zug mit dem Anhänger eines Lastzuges, der Armeefahrzeuge transportierte.

Auf Fotos, die ein Verantwortlicher der Bahngewerkschaft teilte, war der schwerbeschädigte und aus den Gleisen gesprungene Triebkopf des Zuges zu sehen. Vor einer Woche erst sei auf einem Bahnübergang ein Schwertransport für die Armee stecken geblieben, meinte der Gewerkschafter.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deutscher stirbt in Flut in Frankreich - Frau rettet Kinder
Nordfrankreich

Deutscher stirbt in Flut in Frankreich - Frau rettet Kinder

Drama an einem Badestrand in Nordfrankreich: Ein von der Flut überraschter Deutscher ertrinkt, während eine couragierte Frau in die Wellen springt, um die Kinder zu retten.

16.07.2025

An Bahnübergang von TGV erfasst - Mann schwer verletzt
Auch Fernverkehr betroffen

An Bahnübergang von TGV erfasst - Mann schwer verletzt

An dem Übergang am Bahnhof Legelshurst überquert ein 29-Jähriger die Gleise, nachdem ein Regionalzug durchgefahren war. Die Schranken sind noch unten. Denn es naht ein TGV.

24.04.2025

Frauenmord von 1967 nach Gruselfund in Frankreich vor Lösung
Vermisstenfall

Frauenmord von 1967 nach Gruselfund in Frankreich vor Lösung

Bei Grabungen auf einem Feld in Nordfrankreich stoßen Arbeiter auf ein Skelett. Es hat dort mehr als ein halbes Jahrhundert gelegen. Handelt es sich um die Überreste einer seit 1967 vermissten Frau?

02.07.2024

Bahnverkehr

Lokführer im Streik: Tausende Pendler und Reisende betroffen

Bis zum Freitagmittag soll der Ausstand bei der Deutschen Bahn dauern. Die Gewerkschaft fordert in dem seit Langem schwelenden Tarifstreit eine Reduzierung der Arbeitszeit.

07.03.2024

Unwetter

Überschwemmungen in Nordfrankreich

Schon vor einer Woche sorgten die Sturmtiefs «Ciaran» und «Domingos» für immense Schäden in Nordfrankreich. Jetzt spitzt sich die Lage wieder zu.

13.11.2023