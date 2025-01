Tierretter befreien Buckelwal vor Schottland

London (dpa) - Tierretter haben vor Schottland einen in einem Seil gefangenen Wal befreit. Der in Not geratene Buckelwal war am Donnerstagmorgen gemeldet worden. Die Organisation British Divers Marine Life Rescue bestätigte der Nachrichtenagentur PA zufolge gut 26 Stunden später die Befreiung. Das Tier sei erschöpft und werde weiter beobachtet.