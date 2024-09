Tod eines Mädchens vor über 30 Jahren - Angeklagter schweigt

Würzburg (dpa) - Mehr als 30 Jahre nach dem gewaltsamen Tod der jungen Sabine in Franken hat am Landgericht Würzburg der Prozess gegen ihren mutmaßlichen Mörder begonnen. Der Angeklagte soll die Schülerin als 17-Jähriger kurz vor Weihnachten 1993 in Karlstadt getötet haben.