Notfälle

Tod im Bergsee - Leiche eines jungen Deutschen geborgen

Der Seealpsee in der Schweiz ist wegen der malerischen Kulisse ein beliebtes Wanderziel und ein Instagram-Spot. Freunde wollten hier Spaß haben. Der Ausflug endet tragisch.

Ein 19-jähriger Deutscher ist beim Baden in einem Schweizer Bergsee ums Leben gekommen. Foto: -/Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden/dpa
Ein 19-jähriger Deutscher ist beim Baden in einem Schweizer Bergsee ums Leben gekommen.

Schwende-Rüte (dpa) - Ein 19-jähriger Deutscher ist beim Baden in einem Schweizer Bergsee ums Leben gekommen. Er war beim Schwimmen im Seealpsee im Kanton Appenzell Innerrhoden unter Wasser geraten und nicht mehr wieder aufgetaucht, wie die Polizei berichtete.

Einen Tag nach dem Unglück konnte der junge Mann bei einer Suchaktion durch Spezialisten im See lokalisiert und geborgen werden. Der 19-Jährige war am Montag gemeinsam mit Freunden zum Schwimmen an den Seealpsee gekommen.

Die Todesursache sowie der genaue Unfallhergang würden durch die Behörden abgeklärt, hieß es.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Seealpsee gilt als beliebtes Wanderziel und bekannter Foto-Spot der Schweiz. Er liegt auf rund 1.100 Metern Höhe.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Drei tote Frauen vor englischer Küste geborgen
Großbritannien

Drei tote Frauen vor englischer Küste geborgen

Am frühen Morgen macht die Polizei in Südengland einen erschreckenden Fund: Im Wasser vor der Küstenstadt Brighton werden drei Leichen entdeckt. Vieles ist noch unklar.

13.05.2026

Kleinflugzeug nach Absturz mit einem Toten geborgen
Notfälle

Kleinflugzeug nach Absturz mit einem Toten geborgen

Die Unfallursache ist weiter unklar. Zumindest wissen die Ermittler nun, wohin der verunglückte 78-jährige Pilot wollte.

30.03.2025

Notfälle

Vier Tote nach Unwettern mit Erdrutsch in der Schweiz

Am Wochenende fielen in der Schweiz massive Regenmengen. Im südlichen Tessin kam es zu einem tödlichen Erdrutsch. Die Wetterlage erschwerte die Arbeit der Retter.

30.06.2024

Notfälle

Drei Vermisste nach Unwettern in der Schweiz

Schwere Unwetter im Schweizer Kanton Graubünden im Südosten des Landes und Hochwasser im Wallis: Drei Menschen werden noch vermisst. Der Wetterbericht verheißt nichts Gutes.

22.06.2024

Notfälle

Leiche bei Brand in Bensheim geborgen

09.11.2023