Tod zweier Ukrainer in Oberhausen - Schwierige Motivsuche

Oberhausen (dpa) - Nach dem Tod von zwei jungen Ukrainern durch einen Messerangriff am Hauptbahnhof in Oberhausen ist das Motiv für die Tat weiter unklar. «Die Mordkommission ermittelt sehr akribisch mit starkem Personal», sagte ein Polizeisprecher. Vier 14- bis 15-jährige Jugendliche gelten als dringend tatverdächtig und sitzen in Untersuchungshaft.

Die beiden Opfer galten als große Basketball-Talente und waren vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. In Düsseldorf spielten sie bei den ART Giants in der U19-Bundesliga. Die Mannschaft zeigte sich in einer Reaktion geschockt. «Wir werden euch für immer in Erinnerung behalten und weiter in unseren Herzen tragen. Ruhet in Frieden!», schrieb der Verein auf seiner Homepage.