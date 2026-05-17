Herde wird aggressiv

Tödliche Kuh-Attacke in Österreich

Das Wandern im Weidegebiet kann gefährlich sein. Immer wieder kommt es vor, dass Kühe aggressiv reagieren. Diesmal verlief der Angriff einer ganzen Herde für eine 67-Jährige tödlich.

Bei der Attacke einer Kuhherde ist eine 65-Jährige in Österreich ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Bei der Attacke einer Kuhherde ist eine 65-Jährige in Österreich ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Lienz (dpa) - In Österreich ist es erneut zu einer tödlichen Kuh-Attacke auf eine Wanderin gekommen. Eine 67-Jährige sei von einer «mittleren zweistelligen Zahl» an Kühen auf einer Weide angegriffen und dabei tödlich verletzt worden, berichtete die Polizei. 

Bei der Kuh-Attacke in der Region Lienz in Osttirol wurde der 65-jährige Ehemann des Opfers laut Behörden schwer verletzt. Der Grund für das aggressive Verhalten der Tiere sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.

Ehepaar hatte wohl keinen Hund dabei

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Nach ersten Erkenntnissen spielte diesmal ein Hund als Begleiter des Ehepaars aus Österreich keine Rolle. Auf das Herannahen von Hunden reagieren Kühe, zumal wenn sie ihre Jungtiere beschützen wollen, manchmal mit einer Attacke auf den Vierbeiner. Angesichts solcher Vorfälle raten Behörden und Bauern immer wieder zur Vorsicht - auch im deutschen Alpenraum.

Zuletzt war ein 85-Jähriger nach einer Kuh-Attacke gestorben. Er war im September 2025 mit seiner Frau und einem Hund unterwegs, als er in Ramsau am Dachstein von einer Kuhherde angegriffen wurde.

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