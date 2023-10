Tödliche «Spaßfahrt» - Bewährungsstrafe für Motorradfahrer

Bielefeld (dpa) - Eineinhalb Jahre nach einer tödlich verlaufenen Ausfahrt zweier junger Männer mit manipulierten Motorrädern und überhöhter Geschwindigkeit hat das Landgericht Bielefeld ein Urteil gesprochen: Der heute 24-jährige Angeklagte, der in Hiddenhausen einen Anwohner angefahren und getötet hatte, erhält zwei Jahre Haft auf Bewährung wegen fahrlässiger Tötung.

Der 24-Jährige wurde bei dem Unfall selbst schwer verletzt und ist seitdem auf den Rollstuhl angewiesen, was das Gericht als mildernden Umstand ansah.

Der heute 20 Jahre alte zweite Fahrer, der an dem Unfall nicht direkt beteiligt war, wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt. Er muss einen Verkehrserziehungskurs absolvieren und 3600 Euro in Raten an die Verkehrswacht zahlen.