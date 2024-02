Bayer und Bayern im Gleichschritt zum Topspiel

Bayer tat sich eine halbe Stunde lang schwer mit der dichten Darmstädter Abwehr. Dann traf Nathan Tella (33.) nach einer Flanke von Alejandro Grimaldo per Kopf. Leverkusen bestimmte auch in der Folge das Spiel, erneut der 24 Jahre alte Tella (52.) legte in der zweiten Halbzeit nach.

Deniz Undav (3.) und Chris Führich (7.) brachten den VfB in Freiburg früh deutlich in Führung. Freiburgs Merlin Röhl schwächte sein Team zusätzlich, er sah nach einem Foul an Maximilian Mittelstädt bereits in der 18. Minute die Rote Karte. Lukas Kübler (45.+11) traf dennoch in der sehr langen Nachspielzeit zum Anschluss für die Gastgeber. Mittelstädt (74.) entschied die Partie.