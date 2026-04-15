Champions League

Bayern beenden den Real-Fluch nach Neuers Mega-Patzer

Was für ein Spektakel: Im Gigantenduell mit Real Madrid wackeln die Bayern lange - und triumphieren dann doch. Luis Díaz und Michael Olise treffen in Überzahl zum 4:3. Jetzt geht es gegen Paris.

Luis Diaz erlöst den FC Bayern. Foto: Sven Hoppe/dpa
Luis Diaz erlöst den FC Bayern.

München (dpa) - Ein leidenschaftlich kämpfender FC Bayern hat dank eines späten Doppelschlages von Luis Díaz und Michael Olise nach einem Mega-Patzer von Torwart Manuel Neuer den Real-Fluch bezwungen. Eine Woche nach dem großen 2:1-Erfolg in Spanien wankten die Münchner in einem spektakulären Fußballspiel in der brodelnden Allianz Arena beim 4:3 (2:3) lange. 

Doch nach der Gelb-Roten Karte für den eingewechselten Eduardo Camavinga schlugen Díaz in der 89. Minute und Olise in der Nachspielzeit entscheidend zu. Nun kommt es in zwei Wochen zum Halbfinal-Highlight gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Die Saison in Europa geht für die Münchner weiter. Und ebenso für Trainer Vincent Kompany und sein lange fehlerhaftes Ensemble die Jagd nach dem Triple. 

Rekordsieger Real deutete mit den Toren von Jungstar Arda Güler (1./29. Minute) und Stürmerstar Kylian Mbappé (42.) zumindest an, dass in der Champions League hätten Königliches vollbringen können. 

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Die von den 75.000 Zuschauern nach vorne gepeitschten Bayern glichen durch das erste Königsklassen-Tor von Aleksandar Pavlovic (6.) und das insgesamt 50. Saisontor von Harry Kane (38.) zweimal aus. Wie beim Halbfinal-Aus vor zwei Jahren spielte Kapitän Neuer wieder eine entscheidende Rolle. Nur diesmal zu Beginn. 

«Nein, nein, nein», hatte Kompany energisch interveniert, als ihn ein Reporter am Tag vor dem zweiten Giganten-Duell mit Real auf den möglichen Halbfinalgegner ansprechen wollte. Der Belgier wusste, dass gerade Madrid auch nach einer 1:2-Niederlage im Hinspiel immer zurückschlagen kann. 

Neuer-Aussetzer nach 35 Sekunden

Und so kam es auch. Das Stadion brodelte, die Stimmung war großartig - und zu einem taktischen Abtasten kam es nach dem Anpfiff gar nicht erst. Denn der 40-jährige Neuer, Bayerns gerühmter «X-Faktor» beim Erfolg im Bernabéu, hatte noch in Minute eins den totalen Blackout. 

Ohne Gegnerdruck schlug Deutschlands Rekordtorwart den Ball mit links direkt auf den Fuß von Güler. Und der 21 Jahre alte Türke nahm das Geschenk dankbar an, traf aus über 30 Metern ins leere Tor. Was für ein Auftakt! Was für ein Aussetzer von Neuer!

Der knappe Bayern-Vorsprung aus der ersten Partie war damit dahin. Und es ging rasant weiter. Ecke Joshua Kimmich, Kopfball Pavlovic - jetzt sah Andrej Lunin, der untaugliche Stellvertreter für den verletzten Thibaut Courtois im Gäste-Tor, schlecht aus. Der Ukrainer pennte auf der Linie. 

Vincent Kompany dirigiert seine Münchner. Foto: Tom Weller/dpa
Vincent Kompany dirigiert seine Münchner.

Die Bayern agierten wuchtig im Vorwärtsgang. Aber sie öffneten viel zu viele Räume für die königliche Offensive mit den Stürmerstars Mbappé und Vini Jr. Nachdem Lunin einen Kimmich-Schuss glänzend abgewehrt hatte (27.), war wieder Real-Time in der Arena. Der Edeltechniker Güler zirkelte einen Freistoß hoch ins rechte Eck. Neuer war mit der Hand dran. Aber war dieser Schuss unhaltbar? «In der Form von letzter Woche hätte er den gehalten», sagte Sami Khedira bei DAZN über seinen 2014-Weltmeisterkollegen Neuer.

Auch den erneuten Rückstand schüttelten die Münchner ab. Dayot Upamecano, der häufig Vini Junior stoppen konnte, tauchte plötzlich vorne auf, bediente Kane. Und der Engländer bewies sein Torjäger-Gen, traf eiskalt ins rechte Eck. Es war das 50. Tor von Kane in seinem 42. Pflichtspiel der Saison.

Königlicher Champions-League-Mythos

Ein Durchpusten, eine Spielberuhigung gab es aber nicht in dieser ersten Hälfte. Vini Jr. zirkelte den Ball an die Oberkante der Latte (41.). Und keine 60 Sekunden später bediente der Brasilianer Mbappé, der im Strafraum unbedrängt sein 15. Champions-League-Tor der Saison erzielen konnte. Und dann war Pause. 

Reals Stürmerstar Kylian Mbappé jubelt mit Vinícius Júnior und Jude Bellingham (vr) nach seinem Tor zum 3:2. Foto: Tom Weller/dpa
Reals Stürmerstar Kylian Mbappé jubelt mit Vinícius Júnior und Jude Bellingham (vr) nach seinem Tor zum 3:2.

Abkühlen, sammeln, neu ausrichten. Zu diesem Zeitpunkt standen die Zeichen auf Verlängerung. Die Bayern wollten das 3:3 erzwingen - und Real lauerte auf den entscheidenden Moment, den Konter, die große Offensivaktion. Neuer zahlte ein wenig zurück an sein Team, als er einen Schuss von Mbappé mit einem Reflex mit der rechten Hand entschärfte (55.). Der Champions-League-Mythos, den Real ausstrahlt, er war im Stadion allgegenwärtig. 

Nach einer Stunde kam Jamal Musiala für den blass gebliebenen Serge Gnabry. Und der 23-Jährige hatte in seinem 50. Champions League-Spiel gleich eine große Szene. Der Nationalspieler bediente Luis Díaz perfekt, doch der Flügelstürmer verstolperte die Großchance zum 3:3 hektisch im Strafraum. Kurz vor dem Abpfiff machte es der Stürmer dann besser und erlöste den FC Bayern, ehe Olise noch traf.

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