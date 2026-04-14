Bayerns Marschroute gegen Real: «Kontrollierte Euphorie»

München (dpa) - Diese erfolgshungrigen Bayern um Hinspiel-Held Manuel Neuer und Tormaschine Harry Kane muss niemand extra vor den besonderen Comeback-Qualitäten von Real Madrid in der Champions League warnen. Ja, die famosen Münchner Triple-Jäger glauben nach dem ersten großen Schritt beim 2:1 in Spaniens Hauptstadt felsenfest an den Einzug ins Halbfinale.

Und nein, Anzeichen von Überheblichkeit sind vor dem Anpfiff am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Heimfestung Allianz Arena beim bestens aufeinander abgestimmten Fußball-Kollektiv von Trainer Vincent Kompany nicht im Ansatz herauszuhören.

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«Wir kennen Real Madrid. Da ist es völlig egal, wie sie in Form sind. Wenn Champions League ist, dann performen sie», sagte Joshua Kimmich. Und Teamkollege Leon Goretzka verkündete: «Gewarnt werden müssen wir nicht. Das wissen wir schon ganz genau, gegen wen wir da spielen!»

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Kompany: Alles wieder auf null in den Köpfen

Max Eberl benannte die Münchner Marchroute vor 75.000 erwartungsfrohen Fans im natürlich ausverkauften Stadion. «Kontrollierte Euphorie, das ist genau das, was wir haben», sagte der Sportvorstand. Und das sei auch gut so: «Wir sollen die Euphorie mitnehmen, weil wir wissen, was wir geleistet haben. Und trotzdem wissen wir, was für ein großer Gegner auf uns trifft. Wir haben eine gute Ausgangslage. Wir wissen aber auch, dass wir noch nicht durch sind.»

Foto: Peter Kneffel/dpa Vincent Kompany vor dem Rückspiel: «Alles auf null setzen in den Köpfen.» (Archivfoto)

Für den maximalen Fokus wird vor allem der Trainer sorgen, für den Hochmut und Leichtsinn Fremdwörter sind. «Ich weiß, dass es noch nicht vorbei ist», sagte Kompany schon kurz nach dem Abpfiff in Madrid energisch. Er werde trotz des 2:1-Vorsprungs «in den Köpfen wieder alles auf null setzen».

Die Bayern stellen sich auf «ein weiteres hartes Stück Arbeit» ein, wie es Torwart Neuer ausdrückte. Kann der 40-Jährige noch einmal mit Glanztaten die Real-Offensive um Kylian Mbappé und Vinícius Júnior zur Verzweiflung bringen? In Madrid hatten die lange dominierenden und durch Luis Díaz und Harry Kane mit 2:0 führenden Bayern insgesamt zu viele Real-Chancen zugelassen.

Rüdigers Kampfansage und Mbappés Signal

«Es war ein harter Abend im Bernabéu. Aber die Geschichte ist noch nicht vorbei. Wir sind noch am Leben. Wir glauben an uns bis zum Schluss», lautete die Kampfansage von Nationalspieler Antonio Rüdiger an den FC Bayern.

Die Königlichen müssen zwar neben dem weiterhin verletzten Torwart Thibaut Courtois auch den gesperrten Franzosen Aurélien Tchouaméni im Mittelfeld ersetzen. Für ihn dürfte der Ex-Dortmunder Jude Bellingham beginnen, der vor einer Woche nach seiner Einwechslung für viel königlichen Schwung sorgte.

Foto: Manu Fernandez/AP/dpa Kopfwunde bei Reals Generalpobe: Aber Kylian Mbappé kann in München wohl auflaufen. (Archivbild)

Im Vollbesitz seiner Kräfte scheint auch wieder Stürmerstar Mbappé zu sein. Der Franzose hatte sich bei der missglückten Real-Generalprobe beim 1:1 gegen den FC Girona eine Kopfwunde zugezogen, die genäht werden musste. Mbappé trainierte zu Wochenbeginn aber schon wieder. Und sein Name stand auch vor dem Abflug des Real-Trosses nach München auf der Kaderliste.

Auch wenn Mbappé, der im Hinspiel das königliche Hoffnungstor zum 1:2 erzielte, auflaufen kann, spricht nahezu alles dafür, dass die Bayern ihren Real-Fluch nach den vier K.o.-Hieben im Halbfinale 2014, Viertelfinale 2017, Halbfinale 2018 und Halbfinale 2024 endlich durchbrechen können: Form, Personal, Heimvorteil - und auch die Europapokal-Statistik.

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Nur einmal sind die Münchner in einer K.o-Runde nach einem Auswärtssieg im Hinspiel noch ausgeschieden, 2011 im Königsklassen-Achtelfinale gegen Inter Mailand. Nach dem 1:0 in Italien verloren sie daheim mit 2:3. Damals galt noch die Auswärtstorregel, deswegen kam Inter ohne Verlängerung weiter.

Der Real-Mythos und ein historisches 4:0 in München

Trotzdem hat Real Madrid diesen einzigartigen Champions-League-Mythos. Bis heute ist das 0:4 gegen das Real-Team um Cristiano Ronaldo im Halbfinal-Rückspiel 2014 die höchste Heimniederlage der Bayern in Europas Topliga.

Trotzdem gehen die Münchner nach ihrem historischen Torrekord in der Bundesliga laut Goretzka «die brutal schwierige Aufgabe nach dem kleinen Vorteil, den wir uns im Hinspiel verschafft haben», ohne negative Bedenken an.

Ein Remis reicht - aber Kompany möchte gewinnen

Schon ein Unentschieden würde zum Weiterkommen reichen. Aber auf solche minimalistischen Rechenspiele lässt sich Kompany nicht ein. «Meine Gedanken sind unkompliziert. Wir möchten einfach zu Hause gewinnen», sagte er.

Foto: Christian Charisius/dpa Jamal Musiala jubelt nach seinem Tor gegen St. Pauli. Gegen Real dürfte er wieder als Joker kommen. (Archvivbild)

Der Belgier kann und wird wohl wieder auf die Startelf von Madrid setzen. Das einzige kleine Fragezeichen steht hinter Nationalspieler Serge Gnabry, der wegen Knieproblemen beim 5:0 gegen St. Pauli pausierte. Am Montag kehrte der Offensivspieler jedoch ins Training zurück. Gnabry dürfte fit sein.