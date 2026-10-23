Fußball-Bundesliga

Bayern-Trainer Kompany mit Notarztwagen ins Krankenhaus

Noch am Mittwoch trieb Kompany den FC Bayern an der Seitenlinie an, zuvor hatte er mit einem Infekt und Hüftproblemen gekämpft. Jetzt sorgen sich der Verein und die Fans.

Vincent Kompany war am Mittwoch in der Champions League noch aktiv. Foto: Peter Kneffel/dpa
Vincent Kompany war am Mittwoch in der Champions League noch aktiv.

München (dpa) - Große Sorgen um Vincent Kompany: Der Trainer des deutschen Fußball-Meisters FC Bayern München liegt nach einem Zusammenbruch in einem Münchner Krankenhaus. Das teilten die Bayern mit. Demnach war der 40-jährige Belgier als Zuschauer des Trainings der Bayern-Amateure zusammengebrochen. 

Kompany wurde mit einem Notarztwagen in eine Klinik gebracht. Er werde nun eingehend untersucht und in medizinischer Obhut bleiben, hieß es weiter. Zuerst hatten die «Bild»-Zeitung und der Pay-TV-Sender Sky darüber berichtet.

«Die Gesundheit von Vincent Kompany hat für uns höchste Priorität. Wir werden beim FC Bayern alles tun, damit er sich schnell erholt. Vinnie erhält alle notwendige medizinische Betreuung und Unterstützung und alle Zeit, die er benötigt», sagte Sportvorstand Max Eberl in einer Mitteilung. «Sein Trainerteam, dem wir voll und ganz vertrauen, übernimmt seine Aufgaben. Wir alle beim FC Bayern wünschen Vinnie eine schnelle Genesung.»  

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Virusinfektion und Hüftprobleme

Kompany hatte zuletzt an einer Virusinfektion und Hüftproblemen gelitten. Am Dienstag hatte er zur Schonung bei der letzten Einheit vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal (2:2) pausiert und fehlte auch bei der obligatorischen Pressekonferenz. Dort vertrat ihn sein Assistent Aaron Danks. Beim Spiel am Mittwochabend trieb er seine Mannschaft dann aber an der Seitenlinie an. 

Nach dem Remis gegen den englischen Meister hatte Kompany berichtet: «Als Trainer will man immer alles tun und alles machen. Ich habe einen ziemlich saftigen Virus bekommen letzte Woche, habe dann natürlich nicht auf meinen Körper gehört und dann hat der Körper irgendwann gesagt: Jetzt hör mal auf!»

Bundesligaspiel im Sitzen 

Bereits am vergangenen Samstag war Kompany beim 6:1 in der Bundesliga gegen RB Leipzig gesundheitlich angeschlagen und konnte nur sitzend auf der Bayern-Bank das Spiel verfolgen. Danks hatte auch da von der Seitenlinie aus die Kommandos gegeben. Kompany hielt zwar laut «Bild» die Ansprachen ans Team. Aber er musste sich demnach sowohl in der Halbzeit als auch nach dem Kantersieg jeweils kurz in seiner Trainerkabine in der Allianz Arena auf ein Sofa legen.

Vincent Kompany (M) konnte gegen Leipzig nur auf der Bank sitzen statt an der Seitenlinie stehen. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Vincent Kompany (M) konnte gegen Leipzig nur auf der Bank sitzen statt an der Seitenlinie stehen. (Archivbild)

«Er hat die ganze Woche schon einen Virus gehabt, mit dem er sich durch die Woche gequält hat», hatte Eberl gesagt, der Kompany bei der Pressekonferenz und Interviews nach dem Spiel vertrat. «Es geht ihm wirklich nicht gut.» Schon am vergangenen Montag hatte Kompany deshalb beim Training gefehlt.

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