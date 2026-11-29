Berlin (dpa) - Der «Wunschtrainer» ist auch wieder Geschichte, der schwer taumelnde 1. FC Union hat den nächsten Coach für seine Krisen-Mannschaft aber wohl schon parat. Jess Thorup, einst in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg, zuletzt allerdings nach nur wenigen Monaten und zwölf Spielen bei KRC Genk entlassen, soll Medienberichten zufolge den Posten von Mauro Lustrinelli übernehmen.

Der Schweizer überstand bei Union auch nur 13 Spiele. Das Aus kam nach dem 1:2 gegen den FSV Mainz 05 unter dem ehemaligen Erfolgscoach Urs Fischer. Laut RTL/Sky und der «Bild» hat Thorup einen Vertrag bis Mitte 2029 unterschrieben. Der Däne soll schon am Dienstag das erste Training beim Tabellenvorletzten leiten, der am Samstag den Hamburger SV empfängt.

Der Club bestätigte die Verpflichtung von Thorup zunächst nicht. Präsident Dirk Zingler stellte bei einer Pressekonferenz aber eine schnelle Lösung in Aussicht und machte deutlich, was der neue Coach, aber vor allem auch die Spieler nun abliefern müssen. «Wir nehmen nicht hin, dass die Männer Letzte bei den Zweikämpfen sind», sagte der 62-Jährige: «Hier darf keiner Lust bekommen, in der Alten Försterei zu spielen. Das sind unsere Grundtugenden.»

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Der 50 Jahre alte Lustrinelli, der sich am Vormittag mit seinen Co-Trainern von der Mannschaft verabschiedet hatte, sollte die Spielweise der Köpenicker offensiver gestalten. Das misslang komplett. Der «Wunschtrainer», wie Zingler sagte, sollte eigentlich genügend Zeit bekommen, um den Prozess zum Erfolg zu führen.

Katastrophale Quote bei Trainerwahl

«Nichtsdestotrotz sind wir in vielen Kennzahlen Tabellenletzter. Wenn wir Letzter bei den Zweikämpfen sind, dann läuft etwas falsch», sagte Zingler über den Prozess, den nächsten Trainer mal wieder nach kurzer Zeit zu entlassen. «Es passiert viel zu häufig, dass eine Entscheidung nicht zutrifft. Die Quote ist katastrophal.» Seit dem Abgang von Urs Fischer Ende 2023 saß kein Trainer bei Union von Anfang bis Ende einer Saison auf der Bank.

Foto: Torsten Silz/dpa Kam erst im Sommer nach Berlin: Mauro Lustrinelli.

Zingler kritisierte die fehlende Mentalität und die schlechten Lauf- und Zweikampfwerte der Profis: «Ich habe den Jungs heute Morgen gesagt, wenn wir so weiter Fußball spielen, werden wir sang- und klanglos als Tabellenletzter absteigen.»

Thorup wird auch mit einem neuen Sportdirektor Maximilian Hoffmann zusammenarbeiten, der bisher Leiter der Talententwicklung Nachwuchsleistungszentrum und Profiabteilung war. Damit erhält der 34-Jährige in seiner neu geschaffenen Position die Verantwortung für die künftige Kaderplanung.

Foto: Soeren Stache/dpa Der Vertrag mit Horst Heldt (r), Geschäftsführer Profifussball bei Union Berlin, wird zum Ende der Saison nicht verlängert. (Archivbild)

Der viel gescholtene Sport-Geschäftsführer Horst Heldt soll bis zum Auslaufen seines Vertrages im kommenden Sommer bleiben, dann geht auch er. Das habe man gemeinsam entschieden, sagte der Präsident. Zingler kündigte zudem weitere Personalentscheidungen in den kommenden vier bis sechs Wochen an.

Seit Ende 2023 ständig bergab

Der Präsident selbst muss im Club aktuell keinen Aufstand gegen sich befürchten, aber die nächsten Personalentscheidungen sollten sitzen. Aus der Oberliga kletterten die Eisernen mit ihm als Präsident bis in die Champions League. Mit Trainer Urs Fischer und Geschäftsführer Oliver Ruhnert bildete der 62-Jährige ein herausragend erfolgreiches Triumvirat.

Doch danach ging es stetig bergab. Unter Heldt wurde der Kader kontinuierlich schwächer, alternde Leistungsträger und abgewanderte Unterschiedsspieler konnten nicht ersetzt werden. Die immer wieder beschworene fußballerische Entwicklung gelang nie.