Bronze sicher, Gold möglich: Tiafack boxt sich zur Medaille

Im Halbfinale am kommenden Mittwoch kämpft Tiafack in der Gewichtsklasse über 92 kg gegen Tokio-Olympiasieger Bachodir Jalolow aus Usbekistan um den Finaleinzug und die Chance auf Gold. Die Verlierer der beiden Halbfinals bekommen jeweils Bronze.

«Ich fühle mich hervorragend. Es war mein Ziel, bei Olympia eine Medaille zu holen. Das ist ein Traum, der für mich wahr wird», sagte Tiafack. Er kann nun in die Fußstapfen von Box-Superstars wie Lennox Lewis, Wladimir Klitschko und Anthony Joshua treten, die in der prestigeträchtigen Gewichtsklasse alle Olympiasieger wurden. «Ich traue mir einiges zu. Ich setzte meine Ziele relativ hoch», sagte er: «Wer mich kennt, der weiß: Wenn ich in den Ring steige, dann will ich gewinnen. Das werde ich auch immer zeigen.»