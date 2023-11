Dank Rekordjäger Kane: Bayern erhöhen Druck auf Leverkusen

München (dpa) - Vor der Jahreshauptversammlung des FC Bayern an diesem Sonntag schickte Thomas Müller eine Botschaft an Bayer Leverkusen. «Der Sieg gegen Heidenheim bringt uns die Tabellenführung. Ich hoffe, dass Leverkusen auch mal auf Unentschieden-Modus stellt», sagte die Münchner Führungskraft nach dem 4:2 gegen den 1. FC Heidenheim.

Damit übernahm der Fußball-Serienmeister die Tabellenspitze vor der Werkself, die am Sonntag Gastgeber für den 1. FC Union Berlin ist. «Diese Botschaft schicken wir mal so raus und hoffen, dass die bis Montag Bestand hat - und sonst probieren wir es am nächsten Spieltag», ergänzte Müller.