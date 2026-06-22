Fußball-Nationalmannschaft

Medien: WM-Aus für Schlotterbeck nach Fußverletzung

Nico Schlotterbeck muss Medienberichten zufolge nach einer Sprunggelenksverletzung das WM-Turnier frühzeitig beenden. Dem Dortmunder Profi droht demnach eine monatelange Pause.

Nico Schlotterbeck hat sich im WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste am Knöchel verletzt. Foto: Jan Woitas/dpa
Nico Schlotterbeck hat sich im WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste am Knöchel verletzt.

Winston-Salem (dpa) - Nico Schlotterbeck fällt Medienberichten zufolge für den Rest der WM aus. Der 26-Jährige von Borussia Dortmund hat sich laut «Bild» und Sky beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen und kann demnach beim Turnier in den USA nicht mehr für die Fußball-Nationalmannschaft zum Einsatz kommen. Ihm droht eine Pause von rund zwei Monaten.

Keine Nachnominierung möglich

Nach der Muskelverletzung von Lennart Karl müsste Bundestrainer Julian Nagelsmann damit schon den zweiten Turnierausfall verkraften. Da die FIFA-Frist abgelaufen ist, kann er jetzt aber keinen Spieler mehr nachnominieren. Der Weltverband erlaubt nach der ersten Partie jedes Teams nur noch eine neue Berufung von Torhütern ins Aufgebot. 

Für Karl hatte Nagelsmann noch Assan Ouedraogo nachnominieren können. Schon vor der Kader-Nominierung hatte Karls Münchner Club-Kollege Serge Gnabry als Startelf-Kandidat die WM-Teilnahme absagen müssen. 

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Musste gegen die Elfenbeinküste vorzeitig runter und kann bei der WM nicht mehr spielen: Nico Schlotterbeck. Foto: Tom Weller/dpa
Musste gegen die Elfenbeinküste vorzeitig runter und kann bei der WM nicht mehr spielen: Nico Schlotterbeck.

Die Verletzung von Schlotterbeck in seinem 29. Länderspiel ist bitter für Nagelsmann. Der BVB-Verteidiger ist wichtig für den Spielaufbau aus der Abwehr heraus und war als einziger Linksfuß unter den Innenverteidigern Stammkraft. Nach dem frühen Ausscheiden 2022 endet auch die zweite WM-Teilnahme für Schlotterbeck mit einer bitteren Enttäuschung. 

Rüdiger jetzt im Fokus

Durch die Verletzung rückt nun Antonio Rüdiger wieder in den Fokus und sehr wahrscheinlich auch in die Startformation für das abschließende Gruppenspiel gegen Ecuador am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in East Rutherford. Der 33-Jährige, der zuletzt hinter Schlotterbeck und Jonathan Tah zurückstehen musste, war in Toronto zur Halbzeit für den Dortmunder eingewechselt worden. Weitere Innenverteidiger im Aufgebot sind Schlotterbecks BVB-Kollege Waldemar Anton und Malick Thiaw.

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