Das war die WM-Nacht: Frankreich gewinnt Regenschlacht

Miami (dpa) - So lange hat bei dieser Fußball-WM noch kein Spiel gedauert: Wegen eines Unwetters über Philadelphia gab es beim 3:0 (1:0)-Sieg von Frankreich gegen den Irak eine mehr als zweistündige Unterbrechung - die Halbzeitpause eingerechnet.

Wegen der starken Regenfälle wurden die 68.324 Zuschauer mit Beginn der Halbzeit aufgefordert, die Tribünen zu verlassen. Auch Frankreichs Trainer Didier Deschamps meinte: «Wir haben uns lange unterstellen müssen.» Helfer rückten an, um das Spielfeld von den Wassermassen zu befreien.

Sportlich gelang Frankreichs Superstar Kylian Mbappé bereits der zweite Doppelpack im zweiten Spiel des Turniers: Der Stürmer von Real Madrid traf in der 14. und 54. Minute. Das 3:0 erzielte Weltfußballer Ousmane Dembélé (66.).

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Foto: Matt Slocum/AP/dpa Stürmerstar im Regen: Frankreichs Kylian Mbappé im Zweikampf mit dem Iraker Hussein Ali.

In der ewigen Torschützenliste aller WM-Turniere kommt Mbappé nun genau wie Deutschlands Weltmeister Miroslav Klose aus 16 Treffer. Der Argentinier Lionel Messi hatte die alleinige Führung in dieser Wertung zuvor beim 2:0 (1:0)-Sieg gegen Österreich übernommen. Er hat jetzt insgesamt 18 Mal bei Fußball-Weltmeisterschaften getroffen.

Wie Mbappé: Haaland trifft doppelt

Auch Norwegens Torjäger Erling Haaland hat zum zweiten Mal zweimal getroffen. Die Skandinavier gewannen mit 3:2 (1:0) gegen Senegal und qualifizierten sich damit genau wie die Franzosen vorzeitig für die K.o.-Phase.

Vor 80.663 Zuschauern in East Rutherford brachte Marcus Pedersen die Norweger in der 43. Minute in Führung. Der frühere Dortmunder Haaland (48./58.) legte das 2:0 und 3:1 nach. Ismaila Sarr (53./90.+3) erzielte beide Treffer für die Westafrikaner.

Foto: Tom Weller/dpa Norwegens Erling Haaland jubelt über sein Tor zum 3:1 gegen den Senegal.

Das zweite Gegentor in der Nachspielzeit könnte den Norwegern noch wehtun. Denn wäre es beim 3:1 geblieben, wären sie als Tabellenführer in das letzte Gruppenspiel gegen Frankreich gegangen. So müssen sie Mbappé und Co. schlagen, um Gruppensieger zu werden. Der Erste dieser Gruppe I ist ein möglicher deutscher Gegner im Achtelfinale dieser WM, falls die DFB-Elf in der ersten K.o-Runde gewinnt.

Portugal mit oder ohne Ronaldo?

Darf er wieder spielen oder muss er auf die Bank? Vor dem zweiten WM-Spiel der Portugiesen gegen Usbekistan (Heute, 19.00 Uhr/ARD und Magenta TV) schauen wieder alle auf Superstar Cristiano Ronaldo.

Der 41-Jährige steht im Mittelpunkt der Kritik nach dem schwachen 1:1 zum Auftakt gegen die Demokratische Republik Kongo. Jetzt steht er unter Druck - und sein als WM-Mitfavorit gestartetes Team erst recht.

Foto: Marta Lavandier/AP/dpa Cristiano Ronaldo und seine Mitspieler beim Training der Portugiesen.

«Ich kann noch nicht über die Startelf informieren, weil ich meine Spieler noch nicht informiert habe», sagte Portugals Trainer Roberto Martínez bei seiner Pressekonferenz zu dem Spiel in Houston.