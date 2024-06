Auch Mitspieler staunen über Ronaldo-Effekt

Es dürfte auch an Szenen wie beim 3:0 gegen Irland im letzten Testspiel liegen. Ronaldo fuhr den elektrischen Rollstuhl, in dem ihn ein Mädchen beim Einlaufen ins Stadion begleitete und kümmerte sich auch sonst rührend.

Ronaldo unterstrich auch sportlich, warum er mit 39 Jahren und über vier Monaten noch zu den Besten der Besten zählt. Zwei Tore erzielte er und war aus dem Spiel der Portugiesen nicht wegzudenken, nachdem zuvor auch Zweifel an seiner Leistungsfähigkeit aufgekommen waren ob der nicht so hoch eingestuften Liga in Saudi-Arabien. Dort hatte er wettbewerbsübergreifend in 45 Spielen 44 Tore in der vergangenen Saison erzielt.