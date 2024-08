«Großes Kino»: Triathleten stürmen zu Gold im Staffel-Krimi

Paris (dpa) - Hand in Hand stiegen die Triathleten nach dem packenden Staffel-Krimi auf das Podium auf der Pont Alexandre III, wenig später funkelten ihre Goldmedaillen im gleißenden Pariser Sonnenlicht. Nach der Siegerehrung in spektakulärer Umgebung zwischen Grand Palais und Place des Invalides machten Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Lührs und die phänomenale Goldmacherin Laura Lindemann für die Kameras liebend gerne den Beiß-Test. «Ganz schön hart. Nix für die Zähne, aber zum Anhängen fühlt es sich sehr gut an», sagte Hellwig.

Vor allem Lindemann, die mit einem famosen Schlussspurt im packenden Dreikampf mit den USA (2.) und Großbritannien (3.) den deutschen Sieg sicherte, wird den goldenen Triathlon-Abschluss von Paris wohl nie vergessen. «Auf den letzten Metern bin ich All-in gegangen und super glücklich, dass ich als Erste ins Ziel gekommen bin», sagte die 28-Jährige in der ARD. «Klar habe ich Druck gespürt, ich wollte das natürlich nach Hause bringen», sagte die Potsdamerin, die mit leichtem Rückstand auf die Amerikanerin Taylor Knibb auf die finale Laufstrecke gegangen war: «Aber natürlich hat es irgendwo auch Spaß gemacht. Ich wusste: Okay, das kann etwas Großes werden.»

Auch das Event an sich mit dem Schwimmen gegen die berüchtigte Strömung in der Seine und den vielen Positionswechseln beim Radfahren und Laufen begeisterte Frodeno. «Das war ein unfassbar cooles Erlebnis auch als Fan», sagte er. Der Wettkampf, bei dem zwei Männer und zwei Frauen pro Nation nacheinander jeweils einen Triathlon über 300 Meter Schwimmen, 7 Kilometer Radfahren und 1,8 Kilometer Laufen absolvieren, hatte erst vor drei Jahren in Tokio seine olympische Premiere gefeiert.

Am Montagmorgen um 8.00 waren 15 Staffeln gestartet. Belgien fehlte, weil Claire Michel erkrankt war. Die 35-Jährige wurde kurzzeitig in die Ambulanz des Olympischen Dorfes verlegt, sei inzwischen aber wieder auf ihr Zimmer zurückgekehrt, wie die Nachrichtenagentur Belga mit Verweis auf das Belgische Olympische und Interföderale Komitee (BOIC) berichtete. «Inwiefern das mit der Seine zusammenhängt, ist Spekulation», sagte Moeller. Michel war am Mittwoch in der Damen-Einzel-Entscheidung angetreten. Der Schwimmwettbewerb fand in der Seine statt, deren Wasserqualität stark kritisiert wird.