«Unfassbar wichtig»: Deutsche Sehnsucht nach Staffel-Gold

Lenzerheide (dpa) - Franziska Preuß erinnert sich immer wieder gerne an diesen goldenen Moment vor zehn Jahren. «Da waren wir alle noch so jung und keiner hat was von uns erwartet. Wir waren da selbst überrascht, wie wir da abgeräumt haben», sagte die Medaillensammlerin der Biathlon-WM in einem Interview für einen Sponsor.