Preuß zum WM-Abschluss im Massenstart ohne Medaille

Lenzerheide (dpa) - Biathletin Franziska Preuß ist zum Abschluss der Weltmeisterschaften in Lenzerheide im Massenstart ohne Medaille geblieben. Die 30-Jährige schoss zwar nur einmal daneben, konnte aber dieses Mal in der Loipe nicht mithalten. So reichte es für die 30-Jährige nach zuvor viermal Edelmetall nur zu Rang sieben.