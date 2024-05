Edelfan Goretzka leidet: Bochum-Klatsche gegen Düsseldorf

Bochum (dpa) - Torwart Andreas Luthe stapfte wutentbrannt über sich selbst in die Kabine, die restlichen Profis schleppten sich mit ratlosen Gesichtern zu den völlig enttäuschten eigenen Fans. Nach einer krachenden Niederlage taumelt der VfL Bochum dem erneuten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga entgegen.

«Es ist schwer nach so einem Spiel, nach einem 0:3. Die Jungs sollten sich den Arsch aufreißen», sagte Keven Schlotterbeck. «So absteigen wollen wir nicht.» Ein unglückliches Eigentor von VfL-Stürmer Philipp Hofmann (13. Minute) hatte die Pleite eingeleitet. Felix Klaus gelang das zweite Fortuna-Tor (64.), Yannik Engelhardt das dritte (72.). Düsseldorf kann mit Trainer Daniel Thioune am Montag zu Hause gegen die auswärtsschwachen Bochumer den Aufstieg perfekt machen.

Alles andere als der siebte Bundesliga-Abstieg des VfL wäre eine riesige Überraschung. «Wir lassen die da drüben feiern und machen am Montag den Gegenschlag», gab sich Schlotterbeck aber kämpferisch. Voreilig wollten allerdings auch die Düsseldorfer nicht feiern. «Wenn wir drei Tore in Bochum schießen, kann Bochum das auch in Düsseldorf», sagte Marcel Sobottka.