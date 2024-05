Fortuna gelassen und selbstbewusst - Letzte Bochum-Chance

Düsseldorf (dpa) - Die letzte Ausfahrt zur Fußball-Bundesliga will sich Fortuna Düsseldorf nicht mehr versperren lassen. Zwar ist allen Beteiligten klar, dass der 3:0-Erfolg des Zweitligisten im Relegations-Hinspiel beim VfL Bochum noch kein Freifahrtschein für die erste Liga ist.

Doch Trainer Daniel Thioune weiß um die Stärke seiner Mannschaft und ist auf alles vorbereitet. «Die Jungs sind mental so stark. Der Akku ist noch nicht aufgebraucht», erklärte der 49-Jährige vor dem Rückspiel am Montag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) im Düsseldorfer EM-Stadion

Der Coach rechnet wieder mit einem intensiven Spiel. «Die Bochumer werden alles auf eine Karte setzen, darauf sind wir vorbereitet», sagte Thioune. Da kann er sich auch auf seine Mannschaft verlassen. «Die Jungs sind jederzeit in der Lage, sich schnell anzupassen», befand der Coach.

Den möglichen siebten Aufstieg in die Bundesliga können sich die seit 15 Spielen in der Meisterschaft und der Relegation unbesiegten Düsseldorfer eigentlich nur noch selbst vermasseln. «Wir haben oft genug gesehen, wie man ein 0:3 drehen kann. Deshalb gilt es, voll fokussiert bei uns zu bleiben und die Nebengeräusche auszublenden», sagte Torhüter Florian Kastenmeier, der in dieser Saison mit seinem Team selbst solche Spiele noch drehen konnte.