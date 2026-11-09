Botschafter einbestellt

Frankreich sieht Iran hinter Angriff auf Kühlanlagen

Frankreich wirft den iranischen Revolutionsgarden einen Cyberangriff auf Supermarkt-Kühlanlagen vor. Außenminister Barrot spricht von einer beispiellosen Attacke – welche Konsequenzen Paris ankündigt.

Frankreich beschuldigt die iranischen Revolutionsgarden, hinter den Angriffen auf Kühlanlagen von Supermärkten zu stecken. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Frankreich beschuldigt die iranischen Revolutionsgarden, hinter den Angriffen auf Kühlanlagen von Supermärkten zu stecken.

Paris (dpa) - Frankreich sieht den Iran hinter den jüngsten Cyberangriffen auf Kühlsysteme von französischen Supermarktketten. Außenminister Jean-Noël Barrot sagte, der iranische Botschafter in Frankreich sei einbestellt worden, «um sehr energisch gegen diese äußerst schwerwiegende Tat zu protestieren».

Dank des Einsatzes der staatlichen Behörden könne er bestätigen, «dass die Verantwortung für diesen Angriff bei den Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran liegt». Es handele sich um einen Angriff von beispiellosem Ausmaß und beispielloser Aggressivität.

«Es handelt sich um den ersten großangelegten Cyberangriff zu Sabotagezwecken auf französischem Staatsgebiet, und er stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Interessen der Nation und die Sicherheit der Französinnen und Franzosen dar», sagte Barrot. 

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«Werden Sanktionen verhängen»

Deshalb werde er nicht ohne Folgen bleiben. «Wir werden auf europäischer Ebene Sanktionen gegen alle Verantwortlichen dieses Angriffs verhängen und alle weiteren angemessenen und notwendigen Maßnahmen ergreifen – ob öffentlich oder nicht öffentlich –, um auf diesen Angriff zu reagieren und diejenigen abzuschrecken, die ihn wiederholen möchten.»

Wie Barrot sagte, waren von den Cyberangriffen in der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober rund 700 Supermärkte in Frankreich betroffen. Viel Ware sei beschädigt worden, und es sei zu Brandausbrüchen gekommen.

Außer Frankreich wurden seit Mitte Oktober weitere europäische Länder von Cyberangriffen auf Kühl- und Gefriersysteme in Supermärkten und Lebensmittelbetrieben getroffen. Angreifer sorgten aus der Ferne dafür, dass die Temperatur in Kühlschränken und Tiefkühltruhen stieg, sodass Ware verdarb. 

Anfang November wurde die französische Blutbank Ziel eines solchen Angriffs. Auch in den Vereinigten Staaten werden US-Medien zufolge mehrere Vorfälle untersucht. Die EU-Kommission berief ein Krisentreffen ein. Wer hinter den Attacken steckt, ist bislang unklar.

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