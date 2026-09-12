Fußball-Bundesliga

Freiburg und BVB bauen Siegesserie aus - Krise in Gladbach

Mit einem 5:0 gegen Gladbach stürmt Freiburg an die Tabellenspitze. Was bedeutet das für Borussia-Trainer Polanski? Frankfurt jubelt über einen Derby-Sieg in Mainz.

Der BVB eilt von Sieg zu Sieg. Foto: Bernd Thissen/dpa
Der BVB eilt von Sieg zu Sieg.

Berlin (dpa) - Europa-League-Finalist SC Freiburg und Vizemeister Borussia Dortmund haben ihre Siegesserie fortgesetzt und sich in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga festgesetzt. Freiburg kam am dritten Spieltag gegen den kriselnden Traditionsclub Borussia Mönchengladbach zu einem souveränen 5:0 (2:0) und ist damit Erster. Mit einer um drei Treffern schlechteren Tordifferenz folgt der BVB, der Aufsteiger SC Paderborn 3:0 (1:0) besiegte. Beide Clubs haben in dieser Saison bislang all ihre Spiele in der Liga, im Pokal und im Europacup gewonnen.

Damit ist Titelverteidiger FC Bayern am Sonntag bei Neuling SV Elversberg gefordert, nachdem die Münchner in der vergangenen Woche beim torlosen Remis auf Schalke die ersten Punkte liegen gelassen hatten.

Der bisherige Spitzenreiter FC Augsburg musste sich mit einem 2:2 (0:1) gegen Bayer Leverkusen begnügen. Einen Rückschlag gab es für den VfB Stuttgart, der bei der TSG 1899 Hoffenheim 1:2 (0:1) verlor. Eintracht Frankfurt gewann das Derby beim FSV Mainz 05 3:1 (2:0) und durfte sich bei Jonathan Burkardt bedanken, der an alter Wirkungsstätte an den ersten beiden Toren beteiligt war.

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Drehte an alter Wirkungsstätte groß auf: Jonathan Burkardt Foto: Torsten Silz/dpa
Drehte an alter Wirkungsstätte groß auf: Jonathan Burkardt

Polanski nach 0:5 unter Druck

Freiburg kam durch Tore von jeweils zweimal Yannik Engelhardt (23. und 79.) und Igor Matanovic (29. und 77.) sowie Maximilian Eggestein (86.) zum Sieg. Dazu sah Borussia-Kapitän Tim Kleindienst, der zuletzt Kritik an den eigenen Teamkollegen geäußert hatte, die Gelb-Rote Karte (52.). Damit verschärfte sich die Situation für Trainer Eugen Polanski in Gladbach. Die Borussia wartet noch auf den ersten Punktgewinn.

Steht unter Druck: Gladbach-Coach Eugen Polanski Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Steht unter Druck: Gladbach-Coach Eugen Polanski

In Dortmund sicherten Fabio Silva (5.) und zweimal Felix Nmecha (80. und 89.) die drei Punkte für Dortmund. Bei zwei Abseitstoren von Serhou Guirassy hätte der Sieg noch höher ausfallen können. Die Dortmunder durften außerdem das Comeback von Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck bejubeln. Der Abwehrchef kam erstmals seit seiner Verletzung am Sprunggelenk im WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni wieder zum Einsatz.

Gregoritsch mit Doppelpack

In Augsburg drehte Michael Gregoritsch durch einen Doppelschlag nach der Pause das Spiel (50. und 55.), nachdem Leverkusen durch Christian Kofane in Führung gegangen war (18.). Doch Patrik Schick rettete Leverkusen noch einen Punkt (89.).

Die zweite Saison-Niederlage kassierte Champions-League-Teilnehmer Stuttgart im umkämpften Derby bei der TSG 1899 Hoffenheim. Adam Hlozek ließ die Kraichgauer zweimal jubeln (13. und 67.). Für den VfB hatte Maximilian Mittelstädt zwischenzeitlich ausgeglichen (48.).

Beim Frankfurter Sieg bereitete der Ex-Mainzer Burkardt das erste Tor von Can Uzun (9.) vor und erzielte das zweite selbst (45.+1). Uzun machte im zweiten Durchgang alles klar (60.). Dazu parierte der Neu-Frankfurter Noah Atubolu einen Elfmeter von Nadiem Amiri (43.). Damit entschied der Keeper zum sechsten Mal in Serie das Elfmeterduell für sich, womit er seinen Bundesliga-Rekord weiter ausbaute. Das Mainzer Tor durch Philip Tietz kam zu spät (89.).

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