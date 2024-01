Frust statt Jubel: Keine EM-Medaille für Handballer

Durch das 31:34 (12:18) vor 19.750 Zuschauern in Köln, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, verpasste die Nationalmannschaft zudem das direkte Ticket für die Olympischen Spiele im Sommer in Frankreich. Wie zuletzt bei der Heim-WM 2019 reichte es knapp nicht zu Bronze.

«Wir sind stolz, dass wir das Halbfinale erreicht haben. Aber heute überwiegt die Enttäuschung», sagte Kapitän Johannes Golla. Gislason verteilte in der ARD ein «Riesenkompliment» an seine Spieler für die Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. «Wir waren dran, mehrere Male», sagte der Isländer. In der ersten Hälfte war die DHB-Auswahl mehrfach am schwedischen Torwart Andreas Palicka gescheitert.