Fußball-Drama in München: Später Elfmeter schockt Bayern

München (dpa) - Mit erhobenem Haupt klatschten die Bayern- mit den Real-Profis ab und stimmten sich vor den eigenen Fans noch auf die kommende Prüfung für ganz große Champions in Madrid ein.

Nach einem grandiosen Comeback mit Toren von Leroy Sané (53. Minute) in bester Arjen-Robben-Manier und Elfmeterschütze Harry Kane (57.) schockten die Königlichen die Münchner in der ersten Runde des Champions-League-Klassikers durch ein spätes Elfmetertor zum 2:2 (0:1) von Vinicius Junior (83.). Der Brasilianer hatte vor der Pause nach einem Weltklasse-Pass von Toni Kroos auch den ersten Treffer für die Königlichen (24.) erzielt.

«Sie haben mit uns gemacht, was sie mit allen machen: aus zwei Torchancen zwei Tore. Deshalb fühlt es sich jetzt ein bisschen komisch an», sagte Bayern-Coach Thomas Tuchel bei Amazon Prime. «Aber die Ausgangslage ist jetzt im Grunde glasklar. Jetzt brauchen wir nicht überlegen», betonte er: «90 Minuten, 120 Minuten, Elfmeterschießen. Sieg in Madrid und weiter nach Wembley.»

Den Hoeneß-Zoff schiebt Bayern-Coach Tuchel vorm Giganten-Treffen in der Champions League demonstrativ beiseite. Seine Gedanken kreisen um das «große Ziel» Wembley und knifflige Aufstellungsfragen.

Die angeschlagenen Jamal Musiala, Leroy Sané und Konrad Laimer können gegen Real Madrid auflaufen. Müller bestreitet im Halbfinal-Klassiker sein 150. Spiel in der Champions League.

Noch ist für die Bayern-Mannschaft alles drin, selbst wenn die Münchner am Mittwoch kommender Woche beim Halbfinal-Rückspiel in Spanien über sich hinauswachsen müssen, um elf Jahre nach dem Wembley-Triumph wieder nach London reisen zu dürfen. Denn auch Real hat nur ein Ziel. «Wir sind einigermaßen überzeugt, dass wir zu Hause weiterkommen», sagte Kroos. Gegner im Endspiel könnte dann wie 2013 Borussia Dortmund sein, das sich im anderen Halbfinale gegen Paris Saint-Germain durchsetzen will.