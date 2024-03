GDL-Streik beendet - Zugangebot bald wieder in vollem Umfang

Berlin (dpa) - Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist beendet. Seit 2.00 Uhr rollt der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene in Deutschland allmählich wieder an, wie die Bahn mitteilte. Bis zum Betriebsbeginn soll das volle Fahrplanangebot wieder weitgehend hergestellt sein. Im Güterverkehr hatte der Ausstand früher begonnen und endete bereits am Abend. Fahrgäste müssen sich heute auf volle Züge einstellen, weil zu erwarten ist, dass viele ihre Reise an diesem Tag nachholen werden.