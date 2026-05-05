Energiekrise

Israel: Liefern Deutschland Kerosin

Trotz hoher Kerosinpreise hieß es zuletzt, dass die Vorräte in Deutschland reichen. Experten warnen derweil vor Engpässen. Nun hilft Israel eigenen Angaben zufolge aus.

Mit dem Iran-Krieg hat sich der Preis für Kerosin mehr als verdoppelt, die Luftverkehrsbranche warnt vor möglichen Engpässen. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Mit dem Iran-Krieg hat sich der Preis für Kerosin mehr als verdoppelt, die Luftverkehrsbranche warnt vor möglichen Engpässen. (Archivbild)

Berlin/Tel Aviv (dpa) - Im Zuge der Energiekrise liefert Israel eigenen Angaben zufolge Kerosin nach Deutschland. Dies geschehe auf Anfrage des deutschen Energieministeriums und wegen der «Krise in der Straße von Hormus», teilten das israelische Außenministerium und das israelische Energieministerium am Abend mit. Außenminister Gideon Saar habe bei seinem heutigen Besuch in Berlin die deutsche Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche (CDU) über den Schritt informiert, hieß es in einer Erklärung. Vonseiten der Bundesregierung gab es für die Angaben zunächst keine Bestätigung.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hatte jüngst dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, dass Kerosinmangel für Deutschland kein Thema sei. Es gebe ausreichend Raffinerien, die Kerosin herstellen können. Im April hatte sich auch der Nationale Sicherheitsrat mit der Energiekrise infolge des Iran-Kriegs befasst. Aus Teilnehmerkreisen hieß es, die Vorräte an Kerosin seien als «für eine absehbare Zeit» ausreichend erachtet worden. Man sei sich allerdings der «angespannten Situation» bewusst und werde die Lage weiter intensiv beobachten.

Mit dem Iran-Krieg hat sich der Preis für Kerosin mehr als verdoppelt, Experten warnen vor Engpässen im Sommer für Deutschland.

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