Energiekrise

Brüssel ruft zu enger Abstimmung gegen Kerosinmangel auf

Die Kerosinpreise sind hoch, Airlines streichen Flüge, Verbände warnen vor einem bevorstehenden Kerosinmangel. Was die EU hierzu plant.

Die Luftverkehrsbranche warnt vor Kerosin-Knappheit. (Symbolfoto) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Die Luftverkehrsbranche warnt vor Kerosin-Knappheit. (Symbolfoto)

Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission ruft ihre Mitgliedstaaten zu enger Koordinierung auf, um einen Kerosinmangel zu vermeiden. Die Brüsseler Behörde schlägt eine neue Kraftstoffbeobachtungsstelle vor zur Überwachung von EU-Produktion, Importen, Exporten und Lagerbeständen. So sollen potenzielle Engpässe schnell erkannt werden und «gezielte Maßnahmen zur Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Kraftstoffverteilung» möglich sein, falls Notfallvorräte freigegeben werden.

Die EU-Kommission appellierte zudem an Mitgliedstaaten, auch die Wiederbefüllung unterirdischer Gasspeicher, die Freigabe von Ölreserven und eine flexible Nutzung der Befüllungsvorschriften zu koordinieren. Nationale Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von Kerosin und Diesel - einschließlich von Raffineriekapazitäten - sollten eng abgestimmt werden. 

Die EU-Kommission stellte weitere Maßnahmen vor, um die Auswirkungen der Energiekreise auf Unternehmen und Bürger in Europa abzudämpfen und Versorgungsengpässe zu vermeiden. Die europäischen Spitzenpolitiker sprechen am Donnerstag und Freitag bei einem informellen Treffen in Zypern über die Maßnahmen. Seit Beginn der Eskalation im Nahen Osten habe die EU wegen der gestiegenen Preise zusätzliche 24 Milliarden Euro für Energieimporte ausgegeben, sagte Energiekommissar Dan Jørgensen in Brüssel. 

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Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas hatte am Dienstag betont, es gebe keinen Hinweis auf großflächige Flugstornierungen in den nächsten Monaten. Die Treibstoffvorräte für kommerzielle Flugzeuge stünden in Teilen Europas unter Druck, es gebe aber keine Anzeichen für tatsächliche Engpässe.

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