Energiekrise

Europäischer Flughafenverband warnt vor Kerosin-Knappheit

Noch sieht die EU keine Versorgungsengpässe mit Öl. Wenn sich der Transit im Nahen Osten nicht bald stabilisiere, könnte sich das aber beim Flugtreibstoff ändern, mahnt der Flughafenverband.

Der Flughafenverband ACI Europe warnt vor einer Kerosin-Knappheit. Foto: Christophe Gateau/dpa
Der Flughafenverband ACI Europe warnt vor einer Kerosin-Knappheit.

Brüssel (dpa) - Der europäische Flughafenverband ACI Europe sorgt sich infolge der durch den Iran-Krieg ausgelösten Energiekrise um ausreichend Kerosin. Wenn der Transit durch die Straße von Hormus nicht innerhalb der nächsten drei Wochen «in nennenswertem und stabilem Umfang» wieder aufgenommen werde, gehe man derzeit davon aus, dass eine Knappheit von Flugtreibstoff in der EU Realität werden dürfte, schreibt Generaldirektor Olivier Jankovec in einem Brief an die Europäische Kommission. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuvor hatten andere Medien berichtet.

Es sei von entscheidender Bedeutung, dass die EU die Verfügbarkeit und eine stabile Versorgung mit Flugtreibstoff priorisiere, fordert er weiter. Denn eine Kerosinknappheit würde die Luftverkehrsanbindung unvermeidlich einschränken und damit der europäischen Wirtschaft erheblich schaden, so Jankovec. «Die Tatsache, dass wir in die Hauptsaison des Sommers eintreten – in der der Luftverkehr das gesamte Tourismusökosystem ermöglicht, von dem viele Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten abhängig sind – verstärkt diese Bedenken zusätzlich.»

Jankovec fordert weiterhin eine EU-weite Übersicht und Überwachung der Kommission dazu, wie viel Kerosin aktuell verfügbar ist und wie viel in Zukunft verfügbar sein wird – im Vergleich zum Bedarf. Eine solche Übersicht gebe es bislang nicht. Darüber hinaus bittet er die Brüsseler Behörde unter anderem um Prüfung von gemeinsamen Kerosin-Käufen und einer vorübergehenden Aufhebung von Beschränkungen und regulatorischen Vorgaben, die die Einfuhr von Flugtreibstoff einschränkten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach einem Treffen der EU-Expertengruppe für Öl am Mittwoch hatte es geheißen, dass für die Versorgungssicherheit der Europäischen Union derzeit kein Risiko bestehe und auch für April nicht erwartet werde.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kerosin auf Kuba wird knapp: Air Canada stoppt Flüge
US-Ölblockade

Kerosin auf Kuba wird knapp: Air Canada stoppt Flüge

Wegen des US-Ölembargos hat Kuba kaum noch Treibstoff: Air Canada stoppt Flüge, Air Europa muss in der Dominikanischen Republik nachtanken. Kann man die Insel noch besuchen?

09.02.2026

Kerosin-Lieferprobleme wohl weitgehend behoben
Lieferengpass

Kerosin-Lieferprobleme wohl weitgehend behoben

Nach Kerosin-Engpass am Hamburger Flughafen normalisiert sich die Versorgung. Zwei Mallorca-Flüge mussten gestrichen werden, der Betrieb läuft aber stabil.

19.09.2025

Lieferprobleme bei Kerosin – Flugausfälle in Hamburg möglich
Lieferengpass

Lieferprobleme bei Kerosin – Flugausfälle in Hamburg möglich

Knapper Sprit könnte am Hamburg Airport zu Flugplan-Änderungen führen. Warum der Flughafen selbst nicht für die Versorgung verantwortlich ist, erklärt der Flughafenchef.

18.09.2025

Gesundheit

Kliniken: Hoher Krankenstand aber keine Versorgungsengpässe

13.01.2024

Energie

DIHK: Mit Atomausstieg drohen Versorgungsengpässe

Am 15. April sollen die letzten drei Kernkraftwerke vom Netz genommen werden. Dafür gibt es weiterhin viel Kritik an Bundeswirtschaftsminister Habeck.

11.04.2023