Jungstars führen Spanien zum Rekord-Titel - England trauert

Berlin (dpa) - Die beiden spanischen Zauberfüße Nico Williams und Lamine Yamal fielen sich überglücklich in die Arme und feierten dann mit ihren Teamkollegen ausgelassen den hart erarbeiteten Rekordtitel. Den bitter enttäuschten Engländern um den konsternierten Harry Kane blieb nach dem 2:1 (0:0) der Spanier im großen EM-Finale von Berlin nur die Zuschauerrolle. Real-Star Jude Bellingham trat frustriert gegen einen Wasserbehälter. Die Three Lions müssen 58 Jahre nach dem WM-Titel 1966 weiter auf das zweite große Fußballglück warten.

«Das ist schwer, in Worte zu fassen. Wir haben versucht, zurück ins Spiel zu kommen. Das ist sehr schmerzhaft. Wir hatten das Momentum, aber wir konnten es nicht behalten. So ist das Finale. Es ist nicht leicht, in diese Endspiele zu kommen. Du musst es dir nehmen, wenn es so kommt, und wir haben es wieder nicht gemacht. Das wird eine ganze Zeit lang wehtun», haderte Kane.