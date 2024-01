Berührende Worte von Hoeneß: «Franz, du fehlst mir sehr»

Sein Meisterstück habe Beckenbauer gemacht, «als er die Weltmeisterschaft zu uns geholt hat. Er hat sich jahrelang den Hintern aufgerissen, um die Stimmen für Deutschland zu holen», erinnerte der Ehrenpräsident des FC Bayern, für den es als Spieler «das Allerhöchste war», mit dem Franz zusammenspielen. Die Stimmung der WM 2006 würde sich der 72-Jährige zurückwünschen in Deutschland - aber «die AFD will ich nicht dabei haben», sagte Hoeneß deutlich. Dafür gab es spontan Beifall im weiten Rund der Allianz Arena.

Pünktlich zur Trauerfeier riss auch noch der Winterhimmel über München auf: Kaiser-Wetter am Tag des Abschieds vom Fußball-«Kaiser» - das passte ins Gesamtbild. Beckenbauer, der alles gewann im Fußball, durch ihn reich und berühmt wurde und Fans in aller Welt mit seiner Eleganz und Leichtigkeit bezauberte, war am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorben.

Zahlreiche Persönlichkeiten aus der Politik um Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzler Olaf Scholz und den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder sowie enge Fußball-Weggefährten waren in die Arena gekommen. Alle wollten «Danke Franz» sagen. Diese zwei Worte prägen seit Beckenbauers Tod die Münchner Trauertage. Am Mittelkreis auf dem Rasen lag ein Banner, das Beckenbauer im Trikot mit der Nummer 5 zeigte. Daneben waren Gedenk-Kränze aufgereiht, darunter auch von anderen Fußballvereinen wie dem FC Barcelona oder dem FC Liverpool.

Der in München geborene Star-Tenor und Bayern-Fan Jonas Kaufmann sang zu Beginn «Time to Say Goodbye» in der italienischen Version «Con te partiro». Dazu schritten elf deutsche Fußball-Größen, darunter Günter Netzer, Berti Vogts, «Katsche» Schwarzenbeck, Karl-Heinz Rummenigge und Lothar Matthäus, mit Blumen auf den Platz. Als der Tölzer Knabenchor im Vorprogramm Beckenbauers Schlager «Gute Freunde kann niemand trennen» von 1966 vortrug, sangen, klatschten und summten viele Besucher im weiten Rund mit.