Gedenkfeier für Franz Beckenbauer - «Es war eine Ehre»

München (dpa) - Ergreifende Momente kommen beim Abschied von Franz Beckenbauer auf Weggefährte und Fans des «Kaisers» zu. Bei der Gedenkfeier heute (15.00 Uhr) in der Münchner Arena werden Zehntausende dabei sein, noch mehr Menschen schauen am Fernsehen zu. «Es war eine große Freude und große Ehre, an seiner Seite zu spielen», sagte Paul Breitner, der als einer von vielen Wegbegleitern an der Trauerfeier teilnehmen wird.