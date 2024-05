Kroos-Brüder verkünden EM-Teilnahme von Andrich

Berlin (dpa) - Der Nominierungsmarathon für die EM wird immer kurioser. Nicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann, sondern von seinem Mitspieler Toni Kroos bekam Robert Andrich am frühen Mmorgen die Turnier-Zusage.

In der neuesten Auflage ihres Podcasts «Einfach mal luppen» verkündeten die Kroos-Brüder Toni und Felix recht feierlich, dass der defensive Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen im Sommer erstmals für die Fußball-Nationalmannschaft bei einem großen Turnier dabei sein wird.

Toni Kroos stellt sich das EM-Ticket via Instagram selber aus. Das zeigt, mit welchem Standing der Rio-Weltmeister in die Nationalmannschaft zurückkommt. Für den Bundestrainer ist das auch ein Wagnis.

Erstes Training, erste Pressekonferenz: Die Bühne der Nationalmannschaft gehört erst einmal einem Rückkehrer. Aber was bedeutet das Comeback von Toni Kroos sportlich, hierarchisch und atmosphärisch?

Im Halbfinal-Hinspiel der Europa League in Rom hat Robert Andrich 2023 einen der schlimmsten Abende erlebt. Nun, bei der Neuauflage am selben Ort im selben Wettbewerb, erlebte er einen der schönsten.

Andrich hatte unter Nagelsmann im Herbst in der Nationalmannschaft debütiert. Im März wurde der 29-Jährige nach dem DFB-Comeback von Toni Kroos zu dessen Nebenmann im defensiven Mittelfeld auserkoren. Dem Vernehmen nach hatte auch Kroos sich dafür stark gemacht. Andrich gilt als kompromissloser Abräumer mit Führungsqualitäten. Durch seinen Aufstieg im DFB-Zirkel verlor auch der nicht nominierte Leon Goretzka an Standing.

Wie üblich plauderten die Kroos-Brüder recht flapsig über die Nominierung. So äußerte Toni Kroos die Sorge, dass er doch nicht bei der EM dabei sein könnte. «Vielleicht stelle ich den vor, der mir den Platz weggenommen hat am Ende. Da wird es doch rund am Ende», witzelte Kroos, der sicher bei der EM dabei sein wird und im Februar bei der Ankündigung seiner DFB-Rückkehr sich praktisch schon selbst das EM-Ticket ausgestellt hatte.