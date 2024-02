Leverkusen siegt, BVB patzt - Fans protestieren erneut

In der einzigen Partie, die wegen der Aktionen von den Rängen nicht unterbrochen werden musste, gewann Tabellenführer Bayer Leverkusen mit 2:1 (1:0) bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim und baute seinen Vorsprung auf Verfolger FC Bayern München vorübergehend auf acht Punkte aus. Die Leverkusener blieben wettbewerbsübergreifend zum 32. Mal nacheinander ohne Niederlage und stellten die Bestmarke des FC Bayern ein. Die Münchner sind am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim VfL Bochum gefordert sind.

In vier Stadien sorgten die Anhänger mit ihren Protest-Aktionen erneut für Unterbrechungen. In Mainz und Hoffenheim standen die Partien gar vor dem Abbruch, nachdem die jeweiligen Schiedsrichter die Teams in die Kabine geschickt hatten. Nach der Pause konnten die Spiele aber fortgesetzt werden. Zuvor waren von den Fans unter anderem Tennisbälle auf den Rasen geworfen, Schmähgesänge in Richtung der Deutschen Fußball Liga angestimmt und zahlreiche Protest-Plakate gezeigt worden.