Fußball-Bundesliga

Nächster Rückschlag für BVB - Füllkrug rettet Bremen Punkt

Borussia Dortmund enttäuscht bei Union Berlin, auch wenn das Team vorerst auf Platz eins klettert. Viel Spektakel wird in Bremen und Elversberg geboten.

Dortmund und Union boten sich ein hart umkämpftes, aber nicht hochklassiges Spiel Foto: Julius Frick/dpa
Dortmund und Union boten sich ein hart umkämpftes, aber nicht hochklassiges Spiel

Berlin (dpa) - Borussia Dortmund steckt in einer kleinen Ergebniskrise. Das Team von Trainer Niko Kovac musste sich im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Union Berlin mit einem 0:0 begnügen. Es war das dritte sieglose Spiel des BVB nach dem enttäuschenden Liga-Remis gegen Werder Bremen (2:2) und der Niederlage in der Champions League bei FK Bodö/Glimt (0:1).

Mit dem Punkt bei Union schob sich Dortmund dennoch vorübergehend an die Tabellenspitze. Der FC Bayern kann aber mit einem Sieg im Topspiel am Abend (18.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig vorbeiziehen. Auch der SC Freiburg, der am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Bayer Leverkusen antritt, kann die Borussia in der Tabelle am Wochenende hinter sich lassen.

Stuttgart weiter hinter den Erwartungen zurück

Der VfB Stuttgart patzte derweil erneut und verlor mit 0:1 (0:0) beim Hamburger SV. Der FSV Mainz 05 kletterte durch einen verdienten 1:0 (1:0)-Auswärtssieg bei Aufsteiger FC Schalke 04 auf einen Europapokalplatz. Neuling SV Elversberg setzte sich mit 4:3 (3:1) zu Hause gegen den FC Augsburg durch. Stürmer Niclas Füllkrug führte Werder Bremen nach einem 0:2-Rückstand gegen Aufsteiger SC Paderborn mit einem Doppelpack noch zu einem 2:2 (0:2).

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Maximilian Rohr (l) jubelt über sein Tor zum 3:0 für Elversberg Foto: Uwe Anspach/dpa
Maximilian Rohr (l) jubelt über sein Tor zum 3:0 für Elversberg

Elversberg war gegen Augsburg zunächst tonangebend. Lukas Petkov (5. Minute), der den Ball nach einem verschossenen Handelfmeter im Nachsetzen über die Linie drückte, erzielte früh die Führung. Nur drei Minuten später schloss Lasse Günther einen Konter zum 2:0 ab, Maximilian Rohr (28.) erhöhte nach nicht mal einer halben Stunde. 

Fabian Rieder (45.+9) und Michael Gregoritsch (76.) verkürzten für Augsburg jeweils mit Elfmetern. Frederik Schmahl (89.) traf zum 4:2 für Elversberg. Der dritte Augsburger Treffer durch Mert Kömür (90.) kam zu spät für die Gäste. Noel Futkeu (90.+8) verschoss in der Nachspielzeit noch einen Foulelfmeter für das Heimteam.

Füllkrug dreht nach dem Seitenwechsel auf

Mit einem satten Distanzschuss brachte Stefano Marino (18.) Paderborn an der Weser in Führung. Steffen Tigges (30.) erhöhte für den Außenseiter. Nach dem Seitenwechsel verstärkte Bremen den Druck - und wurde wieder einmal für eine Aufholjagd belohnt: Füllkrug (59./65., Handelfmeter) brachte die Gastgeber mit seinen Saisontoren fünf und sechs zurück ins Spiel. 

Zeigte sich einmal mehr sehr treffsicher: Werder-Stürmer Niclas Füllkrug Foto: Carmen Jaspersen/dpa
Zeigte sich einmal mehr sehr treffsicher: Werder-Stürmer Niclas Füllkrug

Die Mainzer vergaben auf Schalke früh gute Möglichkeiten, ehe Phillip Tietz (24.) doch das 1:0 für die Gäste gelang. Schalke blieb vor allem offensiv erneut vieles schuldig und wartet weiter auf das erste Heimtor seit dem Aufstieg.

Die Stuttgarter verließen durch einen späten Gegentreffer von HSV-Profi Miro Muheim (88.) als Verlierer den Rasen in Hamburg.

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