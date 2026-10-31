Stuttgart siegt in Leverkusen - Füllkrug trifft wieder

Berlin (dpa) - Der VfB Stuttgart hat sich mit dem dritten Saisonsieg aus dem Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga geschossen. In einem teils hitzigen Duell gewann der Champions-League-Starter bei Bayer Leverkusen mit 4:2 (2:1) und rückte damit ins Mittelfeld vor. Neuer Vierter ist RB Leipzig nach dem ersten Auswärtssieg der Spielzeit durch das 2:0 (1:0) bei Aufsteiger FC Schalke 04.

Der SC Freiburg drehte beim FC Augsburg in der zweiten Halbzeit das Spiel und verteidigte durch ein 2:1 (0:1) den dritten Platz. Auch dank Torjäger Niclas Füllkrug bezwang Werder Bremen die TSG 1899 Hoffenheim mit 2:0 (0:0) und verbesserte sich punktgleich mit Leipzig auf einen Europacup-Platz. Borussia Mönchengladbach bleibt nach einem torlosen Remis gegen den SC Paderborn Tabellenletzter. Zum Auftakt des achten Spieltages hatte am Freitagabend die SV Elversberg mit 4:1 (3:0) gegen den FSV Mainz 05 besiegt.

Im Topspiel am Abend zwischen treffen Tabellenführer FC Bayern München und Verfolger Borussia Dortmund aufeinander. Beim deutschen Rekordmeister ersetzte einmal mehr Co-Trainer Aaron Danks den Chefcoach Vincent Kompany, der sich weiter von einer Hirnhautreizung erholt.

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Zwei Stuttgarter Tore von Demirovic

Nach dem knappen 1:0 im DFB-Pokal in Paderborn feierte Stuttgart den zweiten Sieg hintereinander. Ermedin Demirovic (14. Minute/65.), Jamie Leweling (22.) und Bilal El Khannouss (51.) sorgten mit ihren Treffern für eine gelungene Generalprobe für das Königsklassenspiel am Dienstag bei Galatasaray Istanbul. Die Treffer von Patrik Schick (28.) und Ibrahim Maza (79.) waren zu wenig für Leverkusen.

Dank eines verwandelten Foulelfmeters von Antonio Nusa (37.) und des Treffers von Romulo (78.) kam Leipzig vier Tage vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Manchester City zum ersten Auswärtssieg der Bundesliga-Saison. Zugleich verlängerten die Sachsen die Misere des FC Schalke, der im heimischen Stadion ohne Torerfolg bleibt.

Füllkrug trifft schon wieder

Bei Werder Bremen ist Verlass auf Füllkrug. Der Stürmer erzielte in der 57. Minute den entscheidenden Treffer gegen Hoffenheim. Mit seinem neunten Saisontor verteidigte der 33-Jährige die Spitze in der Torjägerliste. Für den Endstand sorgte der für den verletzten Mitchell Weiser eingewechselte Eren Dinkci (82.).