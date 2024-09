Völlig losgelöst: DFB-Team mit EM-Schwung in Nations League

Düsseldorf (dpa) - Fünf Tore, Tempo-Fußball und glückliche Fans - die Fußball-Nationalmannschaft hat den EM-Schwung bestens in die Nations League übertragen. Das 5:0 (1:0) gegen Ungarn war ein brillanter Auftakt und macht Lust auf das Topspiel in der Gruppe 3 gegen Erzrivale Holland am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam.